A un mes de las elecciones: Un pensamiento distinto podría dominar por primera vez el Concejo de Maracaibo

noviembre 9, 2018 - 9:00 am

El próximo 9 de diciembre de este año se llevarán a cabo las elecciones de concejales en todo el país. En el caso particular de Maracaibo, según las proyecciones y tomando en cuenta los antecedentes electorales en los últimos meses, se pudiera producir algo jamás visto en la historia política del municipio, que el chavismo se apodere de todos los curules de la Cámara.

En otrora, antes de la llegada del chavismo, el Concejo de Maracaibo era dominado por los partidos de Acción Democrática (AD) y apenas unos pocos curules estaban representados por Copei, el MAS y otros movimientos políticos de la entidad. Con la fundación y consolidación de Un Nuevo Tiempo (UNT), su creador y líder, Manuel Rosales, desde el año 2005, fue ocupando la mayoría de los espacios en el parlamento local hasta la actualidad.

Hugo Chávez logró conquistar electoralmente a Maracaibo, en el año 2004, tras ser electo Gian Carlos Di Martino como alcalde, pero no la mayoría en la Cámara. En el año 2005, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llega al Concejo con apenas tres curules, manteniéndose así durante ocho años seguidos. En 2013, tras celebrarse los comicios locales, el chavismo alcanzó dos puestos más en el parlamento, para un total de cinco escaños de 13 que se mantuvieron hasta la actualidad.

Nuevamente el oficialismo y la oposición van a las urnas el 9D, para elegir a los nuevos concejales y todo parece estar a favor de los rojos rojitos, ya que los partidos tradicionales como Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática no participarán en la contienda, asumiendo únicamente el compromiso Copei. Ante la ausencia de estos partidos, la abstención opositora parece imponerse como ocurrió en los últimos comicios regionales y municipales llevados a cabo en todo el país.

Para Ada Raffalli, concejala de Maracaibo, el Concejo es el escenario donde se presentan las distintas alternativas para la ciudad dentro de la democracia. A su juicio, en este ente colegiado siempre ha habido representatividad de todas las tendencias multiculturales, multiétnicas, sociales, políticas y económicas hasta la actualidad.

Sin embargo, señaló: “primera vez en la historia, por lo que vemos, a partir del 9D tendremos un Concejo municipal, donde no va a haber representatividad de otras formas distintas de pensar a las del partido de Gobierno; eso es grave, porque la visión de una ciudad no es la visión de una sola persona, ideología o grupo, sino una visión compartida.

La edil de la capital zuliana destacó que si el chavismo gana todos los escaños del Concejo, la situación se convertiría en un peligro, ya que, a su juicio, se aprobaría todo lo que diga el Alcalde.

Explicó que gran parte de la oposición no participará en las elecciones municipales de diciembre, porque tampoco lo hicieron en las pasadas presidenciales, ya que los comicios fueron convocados por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) , la cual calificó de espuria y los partidos tradicionales no confían en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Tenemos que ser coherentes. Si la oposición no fue a las presidenciales, porque cuestionamos el funcionamiento del CNE y hemos venido haciendo reclamos, señalando que los procesos electorales no están apegados a la ley, no podemos decirle ahora al pueblo que vote por nosotros. Más tarde que nunca en este país se deberá llamar a elecciones generales, puesto que todas las elecciones convocadas por la ANC no tendrán validez”, concluyó.

Propuestas de candidatos

“Queremos aprobar todas las ordenanzas que la actual Cámara municipal no quiso aprobar en todo este tiempo. La prioridad son las ordenanzas que beneficien la intervención del casco central y que ayuden a mantener su reordenamiento”, manifestó a Noticia al Día, Enmanuel Pulgar, candidato lista del Psuv por Maracaibo.

Pulgar aseguró que los decretos más importantes para los nuevos ediles serán los que ayuden a mejorar los servicios públicos y la seguridad en la ciudad, así como el reciclaje de basura en Maracaibo. “Los candidatos del Gran Polo Patriótico tiene las capacidades necesarias para manejar el Concejo municipal”, dijo.

Sin embargo, el candidato por Copei, Braulio Arias, precisó que su intención es devolverle la majestuosidad al Concejo y darle prioridad a las ordenanzas que ayuden a solventar el problema de los servicios públicos.

Tendencias políticas que han ocupado el Concejo en otrora

Períodos de concejales

1995-1998

Horacio Marín (Indep), Fredy Luque (MAS), Joaquín Chaparro (Copei), Javier Perozo (AD), Julio Urribarri (AD), Balbino García (AD), Exio Medrano (AD), Eglys Acosta (AD), Álvaro Sánchez (AD), Jesús Luzardo (AD), Mary Yulis Urdaneta (AD), Gregorio Rodríguez (Indep), Rafael Araujo (MAS), Susana Cuenca (Indep), Orlando Riera (Indep), Adaulfo Carrasquero (CR), Guillermo Castellano (Copei).

1998-2003

Horacio Marín (Indep), Fredy Luque (MAS), Joaquín Chaparro (Copei), Javier Perozo (AD), Julio Urribarri (AD), Balbino García (AD), Exio Medrano (AD), Eglys Acosta (AD), Álvaro Sánchez (AD), Jesús Luzardo (AD), Mary Yulis Urdaneta (AD), Gregorio Rodríguez (Indep), Rafael Araujo (MAS), Susana Cuenca (Indep), Orlando Riera (Indep), Adaulfo Carrasquero (CR), Guillermo Castellano (Copei).

2003-2005

Ángel Monagas, Saydde Semprúm, Arnoldo Olivares, Raíza Muñoz, William Cabello, Edgar Morillo, José Márquez, Eglys Acosta Eglys Acosta (AD), Balmore Rodríguez (UNT), Jesús Luzardo (UNT), Daniel Ponne (UNT), Ada Raffalli (UNT), Martín Albarrán, Mari Yulis Urdaneta (UNT), Inés López

2005-2013

Jacqueline Romero (UNT), Balmore Rodríguez (UNT), Jesús Luzardo (UNT), Joaquín Chaparro (Copei), Daniel Ponne (UNT), Lesbia Rivero (UNT), Ada Raffalli (UNT), Juan Pablo Guanipa (PJ), Emerita Urdaneta (AD), Jairo Bao (PSUV), Henry Ramírez (PSUV), Egda Vilchez (PSUV)

2014-2017

Leonardo Fernández (MUD), Carlos Faría (MUD), Jorge Luis González (MUD), Carlos Armijo (MUD), Ada Rafalli (MUD), David de la Cruz (MUD), Eduardo Vale (MUD), Manuel García (MUD), Maris Urdaneta (MUD), Elodia Petit (MUD), Marnic Gámez (PSUV), Sixta Piña (PSUV), José Sierra (PSUV), Egda Vilchez (PSUV), Inés López (Representante Indígena).

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día