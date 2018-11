A que no le quitas la pajita del hombro (Luis Semprún Jurado)

noviembre 2, 2018 - 9:21 am

“Nadie te puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento”

ELEONOR ROOSEVELT

“Camarita, camarita… la gente parece no querer entender la geopolítica mundial que nos tiene al borde de una confrontación, que pudiera ser de características nucleares. Alguien dirá que tenemos demasiados problemas propios para andar metiendo nuestras narices en los problemas de los demás; que el gobierno no ha tenido mano dura para con los hambreadores del pueblo de siempre; que ahora ser transportista es sinónimo de especulador y atracador; que el aumento salarial lo han convertido en sal y agua los insaciables ‘y que empresarios’; que si esto, que si aquello. No terminan de entender el peligro de una conflagración global que quizá llegase el extremo de acabar con la raza humana en el planeta. Y todo gracias al súper héroe que amenaza a todo el mundo, pero que cuando alguien se le para enfrente y le responde ‘vamos a echarle bolas’, recula. Pero es que nunca faltan los cizañeros, esos aduladores que siempre andan alrededor del bravucón incitándole a buscar pelea. Es como cuando éramos niños que para poner a pelear a otros le gritábamos a uno ‘a que no le quitas la pajita del hombro’ y si no lo hacía quedaba como un cobarde y se fregaba para siempre. Así parecen estar caracterizadas las relaciones del imperio del norte para con casi todo el resto del mundo. Hace poco, el peligro de guerra nuclear era con Corea del Norte hasta que su presidente le advirtió que sus misiles nucleares alcanzan las principales capitales estadounidenses. Ah, fue entonces cuando se reunieron para conversar y que quedó demostrado que el coreano no estaba loco. Hoy en día Trump dejó de amenazarlo. ¿Por qué sería? Por cierto, los presidentes coreanos andan de panitas. Pero el peligro sigue latente porque se retiró del tratado de armas nucleares firmado con Rusia; amenazó a Irán con un bloqueo naval, con su marina de guerra, para que no pueda exportar su petróleo; advirtió que utilizará todo el poder de su fuerza naval para impedir que alguna nación compre petróleo iraní; China, Rusia e India aseguran que continuarán comprándole petróleo a Irán; etcétera etcétera. Un cuento de amenazas y contra amenazas de no acabar. A todas esas sumémosle las ‘sanciones’ contra Venezuela, ‘que son sólo contra el gobierno, no contra el pueblo’, las amenazas de invasión, el financiamiento y preparación de un ‘ejército latinoamericano para rescatar la democracia y los derechos humanos en Venezuela’ que ejecutarían los gobiernos de los perritos de la alfombrita; ‘prohibición’ de negociar con ‘nuestro oro, corrupto e ilegal’. Ya no sólo es no poder comprar comida ni medicinas. ¿Por qué no prohíben comprarnos petróleo? Mire camarita, con tantos frentes abiertos en cualquier momento un pequeño error prende la mecha y no habrá chance de pedir ‘taima’ (time out) para detener las consecuencias. Y a su lado sólo quedará el estado de Israel, por que tal y como quedó demostrado en la votación de ayer en las Naciones Unidas, 189 países, incluidos Francia, Alemania, Inglaterra y España, les dirán que están cansados de sus fanfarronerías, sus amenazas, sus humillaciones, su guerra ‘fría’, y de poner en riesgo a la humanidad. Y ni el Chapulín Colorao podrá ayudarle.”

Hace poco leí un escrito de alias “Lehendakari” en el que explicaba los pormenores de lo que está ocurriendo y que nos pone a todos en peligro. Todo parte de que EEUU fijó el domingo 4 de Noviembre como último día en que “las naciones del mundo tienen permiso” para comprar petróleo a Irán. ¿Quiénes son ellos para prohibir a naciones libres y soberanas a quién pueden comprar o no lo que les venga en gana? Rusia, China e India anunciaron inmediatamente que seguirán comprando petróleo a Irán, a pesar de las amenazas de los EEUU, a lo que ésta les responde que a partir del lunes 5 de Noviembre quién compre crudo iraní será sancionado y sus buques sufrirán un boqueo naval por parte de su marina de guerra. China, Rusia e India advierten a EEUU que si les aplican un bloqueo naval, romperán el cerco con fuerza militar contra los buques infractores de USA. Es decir, se puede iniciar una guerra.

A todas estas, Irán agrega que si ellos no pueden exportar petróleo nadie en el Golfo Pérsico podrá hacerlo, porque cerrarán el Estrecho de Ormuz. EEUU responde que si Irán cierra el Estrecho de Ormuz “ellos lo abrirán con su fuerza naval” (a lo arrecho), a lo que Irán responde que si cualquiera de sus unidades es atacada por la marina de guerra de EEUU, atacarán la flota del Golfo Pérsico. Las preguntas que debemos hacernos son ¿Quién en su sano juicio apoyará a EEUU en el inicio de la 3ª Guerra Mundial? ¿Quién en representación de sus pueblos los expondrá a una hecatombe de esas dimensiones? ¿Qué harán Alemania, Francia, Inglaterra, España y las naciones que conforman la OTAN, como por ejemplo Colombia? ¿Seguirá el resto de las naciones del mundo aguantando las imposiciones gringas sin defender los derechos de sus ciudadanos?

¿Serán amenazas electoreras? Porque un día después, el martes 6 se llevarán a cabo las elecciones parlamentarias en EEUU y siendo ésta una nación guerrerista, el que provoque las guerras se queda con los votos. Su industria armamentista, una de las más fuertes del país, se vería favorecida. No podemos olvidar que el mayor tenedor de la deuda externa gringa es China, nación a la que le deben hasta la manera de andar. ¿Pensarán que con una “guerrita” no pagarán la deuda? Venezuela, en cierto aspecto se vería favorecida, porque si Irán no puede exportar sus tres millones de barriles diarios, el precio del petróleo subiría, y si además cierra el Estrecho de Ormuz, que es por donde pasa casi el 30% de la exportación de petróleo, el precio del crudo podría hasta triplicarse aceleradamente, lo que nos permitiría presionar con nuestro petróleo el desmontaje de las sanciones y bloqueos en contra nuestra: si siguen las sanciones no les proveemos ni una gota de petróleo.

Con todo esto, EEUU se juega su prestigio de “Súper potencia”. Así Francia, Alemania e Inglaterra se le unan no creo que puedan con China, Rusia, Irán e India, a las que seguramente se le uniría Corea del Norte. ¿Qué hará el grupo de países no alineados ante este panorama? ¿Qué hará el resto del mundo? La papa está tan caliente que el Primer Ministro de la India declaró, muy irritado, que “quién atente contra la soberanía de la India recibirá una respuesta con el doble de fuerza”. Nosotros podríamos pensar que ante esta gravísima situación los gringos no tendrán tiempo para andar pensando en aventuras en contra nuestra, lo que sería un error, porque ante la necesidad de petróleo para su invierno pudieran atreverse a una agresión temprana. Eso no obliga a mantenernos alertas para tener poder de reacción ante cualquier contingencia. Y todo aquel que se ponga del lado del invasor debe ser considerado y tratado como traidor a la patria. Somos un pueblo que ama la paz, no queremos guerras, pero si debemos defendernos lo haremos aun a costa de nuestras vidas.

