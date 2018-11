A cercar sus terrenos: Alcaldía de Maracaibo decretará esta orden para evitar que sean basureros

noviembre 16, 2018 - 4:20 pm

El alcalde de la ciudad, Willy Casanova, anunció que en las próximas horas será firmado un nuevo decreto municipal que implica cercar todos los terrenos de la ciudad para evitar que estos sean basureros.

“Voy a firmar un decreto en favor del pueblo. Ya basta de anarquía y desorden, pongámonos todos en favor de Maracaibo”, aseguró.

A su vez advirtió “quien no cumpla esta ley, le será aplicado sanciones” (…) “a mi no me vayan a acusar después que yo soy arbitrario”, agregó.

Hay que recordar que la primera autoridad municipal ha estado realizando labores de limpieza para recuperar los alrededores de la localidad.

¡ATENCIÓN❗Informo al pueblo zuliano, maracaibero, que en las próximas horas voy a firmar un nuevo Decreto municipal en favor del pueblo, para que de manera inmediata sean cercados todos los terrenos ubicados en la ciudad, hoy convertidos en vertederos de basura. #15nov pic.twitter.com/fzv6CmI2at — Willy Casanova (@willy_casanova) 15 de noviembre de 2018



