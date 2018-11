Leslie Nielsen, ocho años de ausencia

noviembre 28, 2018 - 5:07 am

Leslie William Nielsen, Orden del Canadá (Regina, Canadá, 11 de febrero de 1926 – Fort Lauderdale, Estados Unidos, 28 de noviembre de 2010), fue un actor canadiense. Conocido popularmente por ser el protagonista de películas de humor absurdo tales como Airplane! y The Naked Gun.

Nació en Regina, Saskatchewan, (Canadá), donde pasó los primeros meses de su vida con su padre, que nació en Dinamarca, y su madre en el país de Gales, Reino Unido. La familia dejó la ciudad y se trasladó a los Territorios del Noroeste, cerca del círculo polar ártico, donde Leslie enfermó de raquitismo, que le dejó las piernas arqueadas y una característica forma de caminar.

Los primeros años de su vida fueron difíciles por la convivencia con un padre estricto y violento. Si lo hacía reír, se ahorraba un bofetón; por eso, desde niño desarrolló un genial sentido del humor.

A finales de la década de 1940 comenzó a interesarse por el mundo de la interpretación gracias a su tío Jean Hersholt, famoso actor del cine mudo. Pero no dudó en perseguir su sueño aunque no tuviera suficientes recursos para llegar a Hollywood y optara por hacer autostop. En sus primeros pasos en Hollywood no consiguió trabajo alguno y regresó a su país natal, donde prosiguió sus estudios y trabajó para un canal de radio como pinchadiscos. Pronto se dio cuenta de que en el Canadá no tenía futuro y decidió volver a Hollywood, donde debutó como actor en el Actor’s Studio. Allí intercambiaba consejos con un joven Marlon Brando, aunque de nuevo se sentía como “El paleto del circo polar ártico del Actor’s Studio”. Pero eso cambió, y poco a poco fue encontrando su sitio, siendo El rey vagabundo su primera película, estrenada en 1956. En ese mismo año protagonizó, junto con Walter Pidgeon y Anne Francis, el clásico de ciencia ficción El planeta prohibido.

Esa película le abrió nuevos horizontes, y en la década de 1970 se convirtió en el rey de la televisión, protagonizando diversos dramas y ganándose la fama de ser el asesino o el malo de la película. Gracias a estos papeles, se volvió uno de los actores más famosos de Hollywood. Pero la carrera de Leslie era irregular y poco a poco se fue apagando. En 1971 participó en la película La aventura del Poseidón, en la que interpreta al capitán del barco que se hunde. El éxito de la película no le ayudó; su carrera no se vio relanzada y su popularidad decayó, al igual que su segundo matrimonio. Alisande y Leslie se separaron en 1973, tras más de diez años de matrimonio y dos hijas, Maura y Thea. Los fracasos del actor provocaron que la pareja se separase, aunque compartían una buena amistad.

Carrera como cómico

A finales del 1979 era un actor casi olvidado, aunque pronto eso cambiaría gracias a tres jóvenes directores: David Zucker, Jim Abrahams y Jerry Zucker, conocidos como el grupo ZAZ.

En 1980 estrena con los ZAZ la comedia absurda «Airplane!» interpretando con enorme éxito al inexpresivo doctor Rumack. El secreto de esa comedia que ha hecho historia está en utilizar actores serios que nunca habían actuado en comedias. Leslie Nielsen ya era conocido como el tipo que hacia buenas bromas, pero su talento cómico no se desarrolló en el cine hasta el estreno de esta película. Gracias a Airplane!, recuperó y hasta gozó de una mayor popularidad.

En 1982, vuelve a trabajar con los ZAZ en la serie de televisión Escuadrón de policía («Police Squad!»), donde da vida al torpe teniente de policía Frank Drebin. Estaba pronosticado el éxito, sin embargo, a la hora de la verdad, fracasó, ya que había una gran competencia con otras series ya consolidadas en la pantalla. Sólo tuvo una duración de seis episodios, a pesar de tener muy buena crítica y ser nominada a un premio Emmy.

Después de la decepción por la cancelación de la serie, sólo tuvo un papel destacado en el drama Loca, junto a Barbra Streisand.

En 1988 y de la mano del grupo ZAZ, se estrena «The Naked Gun» (‘¿Y dónde está el policía? en Hispanoamérica, y en España Agárralo como puedas), que supone un enorme éxito en recaudación y críticas. Leslie Nielsen volvía a interpretar al torpe teniente Frank Drebin después del fracaso de la serie. Sus compañeros de reparto en la película fueron Priscila Presley, George Kennedy y O. J. Simpson.

Durante la década de 1990 hizo dos secuelas más de película y se convirtió en uno de los actores cómicos más populares del mundo. Tuvo el honor de participar en los dos últimos capítulos de la legendaria serie «Las chicas de oro» (The Golden Girls), donde se casa con el personaje interpretado por Bea Arthur. Además, participó en varios capítulos de la serie «Reportera del crimen».

En 1998 trabaja de nuevo con el guionista de «The Naked Gun», Pat Proft, en «¡Vaya un fugitivo!», parodia de las películas el Fugitivo y Titanic, entre otras.

En 2000 protagoniza «2001: Despega como puedas» que, según él, es la peor película en la que había trabajado.

En 2003 David Zucker vuelve a llamarle para participar en Scary Movie 3. Nielsen y Zucker volvían a reunirse en una película nueve años más tarde. Después de unos meses de rodar esa película, presta su voz para una serie de animación llamada Zeroman para la televisión canadiense.

Más tarde firma para interpretar papeles secundarios en Scary Movie 4 y Superhero Movie.

Vida privada

Su hermano Erik Nielsen (1924-2008) fue viceprimer ministro de Canadá en los años 80.

Su primer matrimonio fue con la también actriz Mónica Boyer; contrajeron nupcias en 1950 y se divorciaron seis años después. En 1962 se casó con Alisande Ullman, con quien tuvo dos hijas, Thea y Maura. La crisis que el actor vivió en la década de 1970 por su escaso y mal trabajo provocó la separación de la pareja en 1974. Durante el éxito de Aterriza como puedas, conoció a Brooks Oliver, con quien se casó en 1981; se divorciaron en 1983.

En ese mismo año conoció a la mujer de su vida, Barbaree Earl. Decidieron consolidar su relación casándose en 2001.

Era embajador de Unicef en Canadá y vivía en el Paradise Valley de Arizona. Además de sus trabajos como actor, no dudaba en ofrecer su apoyo a organizaciones de beneficencia, como Ontario. En 2004 recibió un homenaje en la gala “So the World may Hear” por su ayuda humanitaria.

Mientras descansaba en Miami, recibió una llamada de la compañía española Ruiz Nicoli Líneas para crear la campaña publicitaria Nielsen Awards,1 donde eligió a Ruiz Nicoli Líneas como la mejor agencia de publicidad del mundo. Según los creadores, Nielsen apenas pidió dinero para hacerlo, ya que estaba encantado de trabajar con unas personas que sabían reírse de sí mismas.

En mayo se anunció que el Festival de Cine de Comedia de Peñíscola galardonaría al actor con un premio a toda su carrera. Por desgracia, se ausentó del festival debido a un problema en un rodaje en el Canadá, aunque finalmente le fue concedido el premio Costa Azahar.

Su popularidad se mantuvo hasta su muerte y fue el rey de la publicidad en Phoenix, donde residía habitualmente y donde de cuando en cuando era requerido por los gobernantes o empresas para hacer campañas de publicidad.

Fue considerado para el papel de Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate, aunque finalmente los productores prefirieron a un actor más joven: Johnny Depp.

Tenía una gran colección de coches clásicos.

Confirmada su aparición estelar en Spanish Movie, donde tiene una secuencia con Álex de la Iglesia y Carlos Areces,2 Nielsen permaneció poco tiempo en España debido a otro proyecto que tenía en marcha.

Fallecimiento

Leslie Nielsen ingresó en un hospital de Fort Lauderdale, Florida, donde estuvo cerca de doce días por una neumonía, y falleció el 28 de noviembre de 2010 debido a las complicaciones de dicha enfermedad. Doug Nielsen, sobrino del actor, anunció a la emisora de radio C. J. O. B. que Nielsen había muerto mientras dormía alrededor de las 5,30 p. m. EST, rodeado de su familia y amigos.

