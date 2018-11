repuntan el paludismo, tuberculosis, sarampión y hepatitis: Juan Carlos Velazco

noviembre 20, 2018 - 4:06 pm

El secretario regional de Acción Democrática (AD) Zulia, Juan Carlos Velazco, manifestó a Noticia al Día que la salud en el Zulia está en cuidados intensivos, ya que a su juicio las políticas de salud de parte del Gobierno regional y nacional no son las correctas, poniendo así en peligro la vida de los pacientes.

Velazco condenó el nombramiento del gobernador Omar Prieto como coordinador regional de salud siendo su profesión economista.

De igual forma, señaló que los programas de vacunación han desaparecido por completo. “Solamente en septiembre se han registrado 450 casos de paludismo y en lo que va de año han muerto unos 20 yukpas por esta enfermedad, puesto que desde la Dirección de Salud no se están tomando las medidas correspondientes”, aseguró el también diputado de la Asamblea Nacional (AN).

Asimismo, el parlamentario indicó que existen numerosos casos de tuberculosis, sarampión y hepatitis, patologías que considera no tienen ningún control médico gratuito.

Afirmó que, de acuerdo un estudio del Colegio de Médicos del estado Zulia, el 60% de los pabellones hospitalarios no funcionan, mientras que el 95% de los laboratorios tienen fallas y no cuentan con reactivos. Además existe una deficiencia de 50% con respecto a las camas de hospitalización, un 99% en carencia de medicamentos esenciales y que no hay proteínas para los pacientes, por lo que los estos deben alimentarse únicamente con harinas y atoles.

Velazco resaltó: “A diario muren niños por desnutrición en los hospitales. Tenemos casos de mujeres embarazadas desnutridas también y esto afecta el nivel intelectual de esos niños que están por venir al mundo”.

Finalmente, subrayó que el problema de la basura y la proliferación de las moscas ponen en riesgo la salud de las personas.

Noticia al Día