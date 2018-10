Un venezolano integraba la red de explotación sexual en Cartagena: Un israelí era el cabecilla

octubre 29, 2018 - 4:47 pm

Un juez de la República emitió una nueva orden de captura contra el ciudadano israelí Liad Tsukrel, investigado por su presunta participación en una red dedicada a la explotación de mujeres y niñas en Cartagena (Bolívar).

Varias de las víctimas de explotación sexual eran de origen venezolano. AFP

El juez sexto penal del circuito decidió revocar la libertad otorgada hace algunas semanas al ciudadano israelí Liad Tsukrel y emitir una nueva orden de captura en su contra por su presunta vinculación con una red dedicada a la explotación sexual en Cartagena. Tsukrel fue dejado en libertad el pasado 11 de octubre luego de que el Juzgado 13 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esa ciudad le concediera un recurso de habeas corpus.

Sin embargo, la Procuraduría presentó una tutela ante el Juzgado Sexto Penal de Conocimiento de Cartagena en la que solicitaba revertir la decisión de dejarlo libre. Para el Ministerio Público, el habeas corpus no era procedente, ya que dicha solicitud, en su criterio, no se podía tramitar en el desarrollo de un proceso penal mediante un recurso extraordinario, como, en efecto, ocurrió en este caso. La Procuraduría también argumentó que el despacho no le avisó para que expresara su punto de vista a través de un concepto, a pesar de contar con una agencia especial asignada para esta investigación.

Por su parte el fiscal Néstor Humberto Martínez celebró la decisión y aseguró que en su momento se advirtieron las irregularidades que se estaban presentando para otorgar ese beneficio al ciudadano israelí. “Celebramos la decisión que ha tomado la segunda instancia y por supuesto la investigación penal que allí se reclama se va a llevar a cabo y ya estamos trabajando en ese frente a nivel de la Fiscalía porque el comportamiento del juez que otorgó el habeas corpus es, a juicio de la Fiscalía, un comportamiento que requiere reproche desde el punto de vista penal”, añadió el jefe del ente investigador.

El ciudadano israelí, según las investigaciones, fue capturado a finales de julio y fue enviado a la cárcel de Ternera, en Cartagena. El juez concedió el habeas corpus argumentando que en la audiencia donde se le impuso medida de aseguramiento no estuvo presente su traductor, a pesar de que consta en el registro de la diligencia que este se retiró de la sala con autorización del juez, del defensor y del propio Tsukrel.

El extranjero es investigado por hacer parte de una red para someter a abusos sexuales a más de 250 víctimas, entre niñas y adolescentes. Junto a él fueron capturados dos colombianos, un venezolano y otro israelí.

El Espectador