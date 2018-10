Tirolesas más largas del mundo también en Maracaibo

octubre 31, 2018 - 1:01 pm

Mapache EcoAventura sigue innovando en sus propuestas para deportes extremos en el ZuIia y esta vez con otra tirolesa

La llamada “Tirolesa Mirador del Lago” es uno de los proyectos nacidos en el 2014 en el seno de Mapache EcoAventura cuando apenas se empezaba a vislumbrar un Canopy o Tirolesa para Maracaibo, con el propósito de potenciar el Turismo.

La Tirolesa o Zipline sería la más larga de Venezuela con un recorrido de 900 metros. Su punto de salida sería desde la torre Mirador del Lago atravesando parte del Lago de Maracaibo hasta la Isla del Burro.

Su instalación no causaría ningún cambio o daño físico a la estructura del Mirador, cumpliendo así con las normas que la resguardan como un Patrimonio Cultural.

El Mirador del Lago, es un icono y Patrimonio Cultural zuliano. Fundado desde 1973 su estructura tiene una altura de 60 metros de alto, superando así a la Virgen de la Paz del estado Trujillo, al Cristo Redentor del Cerro Corcovado en Brasil y la famosa Estatua de la Libertad en la ciudad de New York.

Las 4 mejores tirolesas del mundo

¿Alguna vez has pensado en probar un descenso por tirolesa? Supone que los seres humanos no viajan a velocidades tan rápidas, pues no está diseñado para volar, pero las tirolesas les dan a los humanos la licencia de hacer caso omiso a millones de años de evolución, y volar por encima del suelo a velocidades que hacen temblar las mejillas. A continuación cuatro tirolesas que son referencia en el mundo.

Selvática (Cancún, México)

Cuando se trata de una aventura al aire libre extrema en Cancún, México, nadie lo hace mejor que Selvática. Las dos décadas de experiencia les ha dado la capacidad necesaria para brindar una seguridad impecable. De hecho, han conseguido un certificado de seguridad de la Association for Challenge Course Technology. Situado en el corazón de la selva maya, el circuito de tirolesas de Selvatica tendrá tu corazón al borde y la adrenalina va correr por sus venas.

Zip2000 (Sun City, Sudáfrica)

Cuando se piensa en Sudáfrica, se piensa en un Safari, por ende una aventura. Eso es exactamente lo que se puede a conseguir con Zip2000. El 2000 proviene de la larga distancia de dos mil metros de viaje en tirolesa, lo que la convierte en la tirolesa más larga del mundo.

Zip World Velocity (Gales)

Gales es quizás el territorio más abandonado del Reino Unido. Entre Inglaterra y Escocia, el país de Gales se pierde en la mezcla. Es por eso que es un poco sorprendente descubrir que es el hogar de la tirolesa más rápida del mundo, Zip World Velocity. Te eleva el aire a una sorprendente velocidad de 118 mph mientras disfrutas del hermoso paisaje de montaña.

Zipflyer (Pokhara, Nepal)

Nepal es el hogar de la cordillera del Himalaya. El Himalaya tiene 9 de los 10 picos más altos en el mundo, que incluye Monte Everest. No debería ser ninguna sorpresa que sus tirolesas, llamadas Zipflyer, caen de la impresionante cifra de 600 metros en un ángulo pronunciado de 56 grados.



Luis Fernando Herrera

Gráfica: Jairo García

Noticia al Día