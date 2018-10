Se mató hija de un alcalde de Colombia al estrellarse la moto donde iba con un amigo

octubre 29, 2018 - 3:58 pm

En el accidente entre una moto y un automóvil perdieron la vida Erlys Denys Chica Rodríguez, hija del Alcalde de San Antero, y el suboficial de la Infantería de Marina, Jonathan Barrios Salazar, quienes iban en una moto.

“Eran las 12:40 a.m. cuando me llamó el coordinador del Tránsito Municipal a decirme que había ocurrido un accidente de tránsito, pero en ese momento no habían identificado a los lesionados. Media hora después, me volvieron a llamar y me dijeron que se trataba de mi hija, que la tenían en el Camu y que la iban a remitir de urgencias para una clínica de Montería”, el alcalde de San Antero, Denys Chica Fuentes, narró para EL HERALDO la forma como se enteró sobre el accidente en el que murió la mayor de sus dos hijos.

La joven fue identificada plenamente como Erlys Denys Chica Rodríguez, de 28 años, quien se movilizaba como parrillera en una motocicleta que era conducida por el suboficial de la Infantería de Marina, Jonathan Barrios Salazar, de 30 años, con quien sostenía una relación de amistad desde hace varios meses.

El accidente se registró en la madrugada de este lunes 29 de octubre, en la vía que del casco urbano de San Antero, conduce al corregimiento El Porvenir, a la altura del sector conocido como El Totumo, en la zona costanera del departamento de Córdoba.

El militar Barrios Salazar murió en el lugar de los hechos, mientras que la hija del mandatario pereció cuando era trasladada en una ambulancia hacia una clínica en Montería. Con relación al conductor del carro implicado en el choque, el Alcalde informó que “no lo han identificado plenamente, pero las primera versiones señalan que se trata de un concejal de Coveñas”.

El alcalde Chica Fuentes indicó que antes de enterarse de la noticia había estado viendo el partido entre su equipo favorito Los Ángeles Dodgers que perdieron ante la novena de Boston.

“Yo me fui para el centro de salud, pero ya habían montado a mi hija en la ambulancia y salieron a toda velocidad con rumbo a una clínica de Montería. Yo iba detrás de ellos en mi camioneta, pero cuando llegué a la clínica, el médico me dijo que no pudo hacer nada porque ella había muerto en el camino”, manifestó el Alcalde.

Al momento del mortal accidente caía un fuerte aguacero en la zona. La joven fallecida residía junto a sus padres en el barrio Cervella, casco urbano de San Antero. Erlys Denys Chica Rodríguez desempeñaba como nutricionista profesional. No deja hijos. Sus exequias fúnebres se llevarán a cabo este martes 30 de octubre, a las 4:00 de la tarde, en el cementerio de San Antero.

