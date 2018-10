Norkys Batista ofreció disculpas tras polémicas declaraciones contra Angie Pérez

octubre 30, 2018 - 4:01 pm

Este martes, Norkys Batista recurrió a sus redes sociales para hacerle frente a las críticas que surgieron luego de que realizara una transmisión en vivo en la que emite declaraciones polémicas en contra de la periodista Angie Pérez.

Batista había asegurado a través de un Instagram Live que quería “matar a coñazo” a Angie Pérez, luego de que esta la acusara de “enchufada” por mantener un doble discurso luego de iniciar su relación amorosa con Javier Díaz, tour manager de Servando y Florentino.

Inmediatamente, usuarios digitales criticaron las palabras que utilizó la actriz, debido a que se trata de una figura pública que debe dar el ejemplo a sus seguidores y a su hijo Sebastian Luttinger.

Ante esto, Norkys Batista decidió ofrecer disculpas por haberse expresado de esa forma. “Me arrepiento. Actué de la peor manera y no me siento orgullosa para nada. Me muero de la vergüenza con ustedes, con mi familia, con todos los que presenciaron esas barbaridades”, apuntó la artista.

“En Venezuela estamos atravesando la peor crisis vivida nunca. No hay de todo en Venezuela, no es que vas a ir a un supermercado y vas a ver lo que necesites, pero sí lo hay, solo que vale más y este gobierno no se preocupa por dárselo al que lo necesite”, rectificó.

Finalmente, Norkys invitó a todos sus seguidores a que “piensen muy bien lo que van a decir cuando se alteran”. “Aquí estoy y aquí seguiré echándole pichón. Yo si quisiera que todo esto que ha pasado no siga dañando mi trabajo”, puntualizó.

El Farandi