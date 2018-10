No eliminarán a Apu de Los Simpson

octubre 31, 2018 - 5:17 pm

La polémica que rodea a Apu Nahasapeemapetilon, uno de los personajes más importantes de los Simpson, preocupa a todos los fanáticos de la serie. Tras una documental The Problem With Apu (El Problema con Apu) del comediante Hari Kondabolu, quien asegura que el personaje es un insulto a los estereotipos raciales.

La controversia generada ha hecho que el equipo de Los Simpson se replantee la presencia del personaje. De hecho, parecía que había llegado la hora de decir definitivamente adiós al dueño del badulaque después de las declaraciones de Adi Shankar, animador de Castlevania.

A pesar de pertenecer al mundo del audiovisual, Adi Shankar no tiene ninguna relación con la longeva serie de la familia amarilla. Quien sí forma parte de su equipo es el productor y guionista Al Jean, quien ha decidido desmentir esta supuesta decisión a través de su cuenta de twitter.

Adi Shankar is not a producer on the Simpsons. I wish him the very best but he does not speak for our show.

— Al Jean (@AlJean) 28 de octubre de 2018