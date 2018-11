El periodista más crítico del gobierno socialista era zuliano: Teodoro Petkoff

octubre 31, 2018 - 10:30 pm

Teodoro Petkoff Malek nació el tres de enero de 1932 en El Batey, municipio Sucre del estado Zulia. Destacado periodista, escritor y político, fundador del Diario Tal Cual, que se resaltó por su crítica posición al gobierno socialista del presidente Hugo Chávez y luego de su sucesor, Nicolás Maduro.

Tal Cual perdió decenas de demandas por cientos de miles dólares, tuvieron problemas de publicidad, falta de papel y para otras materias primas, pero él aseguraba que no los callarían.

En el 2015, ganó el Premio español Ortega y Gasset. Para ese entonces, aseguró en entrevista a la BBC que “no le voy a pedir permiso a Diosdado para salir del país”, esto para ir a recibir el galardón, uno de los tantos que le fueron otorgados en su trayectoria.

Fue militante de izquierda y guerrillero. Fundó el MAS, al abandonar el Partido Comunista de Venezuela a finales de los años sesenta. Diputado al Congreso Nacional de Venezuela en varias legislaturas; el también economista fue Ministro de la Oficina Central de Coordinación y Planificación durante la segunda presidencia de Rafael Caldera y candidato presidencial en dos ocasiones (1983 y 1988).

Llegó a referir que en Venezuela, la democracia estaba acosada. “Sí, la democracia está viva. Acosada. Pero viva”. Sobre la posibilidad de una dictadura en el país, respondió a la BBC que “los venezolanos no lo permitirán”.

Ante las diferencias entre Chávez y Maduro, afirmó en esa misma entrevista, publicada en el 2015, que las distinciones entre ambos eran “del cielo a la tierra. Chávez, por mucho que tuviera una visión militarista de la política, tenía un sentido democrático en su relación con el país. Esto les puede resultar chocante a muchos antichavistas. Pero yo siento que Chávez se movía bien en el país que dirigía. No rehuía al debate. No se escudaba en su poder presidencial para hacerle frente a las consecuencias de sus actos. Pero Maduro tiene otra personalidad: tiene entrenamiento político, pero sin talante. Ni talento. Si Chávez se sentía en la necesidad de hacer una política impopular, la hacía. Maduro no tiene ese espíritu”.

Noticia al Día