¡Cabimas clama por agua! Hace 6 meses no sale ni una gota en varios sectores

octubre 30, 2018 - 6:22 pm

Diversos sectores del municipio Cabimas del estado Zulia llevan más de 6 meses sin que salga una sola de gota de agua por los grifos y, además, sin recibir respuestas contundentes por parte de las autoridades.

Un funcionario del gobierno regional, que no quiso revelar su nombre por cuestiones de seguridad, informó a Radio Fe y Alegría Noticias que las bombas que se habían dañado hace semanas están reparadas y entregadas a Hidrolago, por lo que no se entiende el motivo por el cual aún no se ha resuelto está situación.

En septiembre el gobernador Omar Prieto dijo que las fallas eléctricas en la entidad eran la principal causa de la escasez del vital líquido y prometió “resolver el problema en los próximos días”.

Mientras tanto, los habitantes, quienes afirman estar cansados de esta problemática, se ven obligados a comprar botellones de agua hasta en 70 bolívares.

Cabimas no es la única entidad del Zulia que atraviesa esta crisis: en Maracaibo también se registran protestas tanto por escasez, como por el hecho de que el agua que llega está viniendo turbia.

En cuanto a esto último, el secretario de la gobernación, Lisandro Cabello, aseguró este lunes que la turbidez no vuelve al agua dañina y que sólo hay que hervirla para el consumo humano.

Radio Fe y Alegría Noticias