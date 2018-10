Banco Mundial: Venezuela entre los peores países para hacer negocios

octubre 31, 2018 - 4:51 pm

Según el último informe “Doing Bussines” del Banco Mundial, que evalúa una serie de condiciones para la inversión productiva eficiente en 190 países, difundido este 31 de octubre en Washington, en todo el mundo sólo hay dos lugares peores que Venezuela para hacer negocios: Eritrea y Somalia.

Venezuela ocupa el lugar 188 en este respetado ránking mundial, y ha empeorado desde el informe del año anterior. Solo dos de los más empobrecidos países africanos, que están sumidos en guerras históricas, superan a esta nación caribeña arrasada por 20 años de chavismo. Eritrea ocupa el lugar 189 y Somalía el 190.

Las naciones que más destacaron en reformas positivas para estimular negocios fueron Afganistán, Djibuti, China, Azerbaijan, India, Togo, Kenia, Costa de Marfil, Turquía y Ruanda.

Entre los indicadores desagregados que conforman el lugar en el índice destaca que Venezuela es el peor lugar en el mundo para “Comenzar un Negocio”, ocupando el lugar 190. Entre otras razones porque hacen falta 190 días de trámites de espera para iniciar un negocio formal, y abrir las puertas, y cuesta 391% el ingreso per cápita (por persona) promedio del país.

Venezuela ocupa el lugar 186 en la posibilidad de conseguir electricidad para el nuevo negocio y hace falta cumplir seis procedimientos y esperar 208 días para lograr una conexión a la estatal Corpoelec. Además la gracia cuesta 17.659 por ciento del ingreso per cápita nacional.

En “Registro de una Propiedad”, el país ocupa el lugar 138. Esto es porque hacen falta nueve procesos y una espera de 52 días para tener esos papeles en mano, lo que costará 2,9% del valor de la propiedad.

El país bajo dominio chavista está en el lugar 124 en “Acceso a Crédito”, y solamente 36,6% de los adultos tiene cobertura de créditos financieros formales.

En “Protección a Inversionistas minoritarios” Venezuela está en el lugar 180 y en “Pago de Impuestos” en el lugar 189. En total hay que cumplir con 70 pagos por año. Las cargas fiscales y parafiscales se llevan el 64,6% de las ganancias.

Si una persona o empresa quiere convertirse en exportador formal desde Venezuela, debe saber que este país ocupa el lugar 187 como el peor para hacerlo, según la categoría “Comercio Transfronterizo” .

Hay que perder 528 horas solo en completar documentos, incluyendo 288 horas en trámites fronterizos y además gastar 375 dólares en documentos y 1.250 dolares en aduanas y trámites fronterizos.

Para importar hay que gastar 400 en documentos y gastar otros 1.500 dólares en trámites de aduanas fronterizas.

En el indicador de “Cumplimiento de Contratos”, Venezuela tiene el lugar 148, y demanda 720 días hacer valer un derecho, lo que cuesta el 43,7% del reclamo.

“Este indicador de cumplimiento de contratos mide el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal local de primera instancia, y el índice de calidad de los procesos judiciales, evaluando si cada economía ha adoptado una serie de buenas prácticas que promuevan la calidad y la eficiencia en el sistema judicial”, señala el Banco Mundial.

En el renglón “Resolución de Insolvencias”, Venezuela ocupa el lugar 165, con un puntaje de 18,6 sobre 100.

“Este tema identifica los puntos débiles de las legislaciones sobre insolvencia y los principales cuellos de botella procedimentales y administrativos en los procesos de insolvencia”, señala el glosario del Banco Mundial.

Hacen falta en promedio cuatro años en un proceso de estos y el recobro es de solamente 5,6 centavos por dólar demandado. Se recupera solamente 38% del activo defendido.

Perspectiva general

El informe “Doing Business 2019: Capacitación para Reformar”, una publicación emblemática del Grupo Banco Mundial es la 16ª edición.

“Doing Business es un informe anual que evalúa las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial. Doing Business se compone de indicadores cuantitativos sobre las regulaciones empresariales y la protección de los derechos de propiedad que se pueden comparar en 190 economías, desde Afganistán hasta Zimbabwe, y con el tiempo”, señala por su parte un comunicado de prensa difundido este miércoles.

“Doing Business analiza las regulaciones que afectan 11 áreas del ciclo de vida de una empresa. Diez de estas áreas están incluidas en la clasificación de este año sobre la facilidad para hacer negocios: apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia. Doing Business también mide la regulación del mercado laboral, que no está incluida en la clasificación de este año”.

Los datos de Doing Business 2019 están actualizados al 1 de mayo de 2018. Los indicadores se utilizan para analizar los resultados económicos e identificar qué reformas de la regulación empresarial han funcionado, dónde y porqué se han implementado.

Principales hallazgos:

• Doing Business obtuvo un récord de 314 reformas regulatorias entre el 2 de junio de 2017 y el 1 de mayo de 2018. En todo el mundo, 128 economías introdujeron mejoras regulatorias sustanciales que facilitan la actividad empresarial en todas las áreas medidas por Doing Business. Lea acerca de las reformas implementadas (en inglés).

• Las economías con la mejora más notable en Doing Business 2019 son Afganistán, Djibouti, China, Azerbaiyán, India, Togo, Kenia, Costa de Marfil, Turquía y Ruanda.

• Un tercio de todas las reformas regulatorias empresariales registradas por Doing Business 2019 se realizó en las economías del África subsahariana. Con un total de 107 reformas, África subsahariana vuelve a tener un número récord este año.

• Las economías BRIC (Brasil, Rusia, India y China) introdujeron un total de 21 reformas, siendo obtención de electricidad y comercio transfronterizo, las áreas más comunes de mejora.

• Las 10 principales economías en cuanto a la facilidad para hacer negocios comparten las siguientes características: eficiencia y calidad regulatoria, incluidas las inspecciones obligatorias durante la construcción, los sistemas automatizadas utilizadas por las empresas de electricidad para restablecer el servicio durante cortes de energía, fuertes salvaguardas disponibles para los acreedores en procedimientos de insolvencia y tribunales comerciales especializados.

• La capacitación de los proveedores de servicios y los usuarios se asocian positivamente con la facilidad para hacer negocios. Del mismo modo, el aumento de la comunicación público-privada sobre los cambios legislativos y los procesos que afectan a las PYMEs se asocian con más reformas y un mejor desempeño en los indicadores de Doing Business.

