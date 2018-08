Zulianos continúan en la calle para sacar el Carnet de la Patria

agosto 26, 2018 - 2:55 pm

Los puntos para sacar el Carnet de la Patria y del Censo de Transporte se encuentran copados de ciudadanos que van en búsqueda del documento gubernamental.

Este domingo los zulianos continuaron abocados a los centros de expedición del Carnet de la Patria y para registrarse en el Censo de Transporte; el punto más grande de la ciudad de Maracaibo, la plaza Bolívar, está a casa llena.

De acuerdo a lo que manifestaron, los ciudadanos madrugaron y desde las 4 de la mañana se fueron hasta el punto para optar por portar este documento.

“Yo había decido no sacármelo, pero ya que el presidente está dando beneficios me parece bueno para los venezolanos, que deberíamos sacarlo (…) lo de los vehículos para controlar lo de la gasolina, eso me parece bien, y ojala que como venezolanos tomemos conciencia de eso y que todo sea para mejor de nuestro país”, manifestó Iraily Moreno, mientras se refugiaba del sol bajo una sombrilla.

Mientras unos se debaten entre la disyuntiva sobre si sacar o no el Carnet de la Patria, otros revelaron no estar de acuerdo, pero que lo hacen por los beneficios que pueden ser adquiridos a través del mismo, además de apoyar parte de las medidas emitidas por el Gobierno en el tema del contrabando de gasolina y en el área económica.

“Es necesario ahorita para recibir todos los beneficios que está dando el Gobierno, las irregularidades hay que atacarlas, procurar de que no se desvíen las cosas, para el bien de los venezolanos. La gente teme que sigan especulando con los precios, que se sigan llevando la moneda para Colombia, aquí estamos desde las 4 de la mañana”, indicó José Vizcaíno, mientras esperaba ser llamando para ingresar al espacio del proceso.

En la cola para sacar el Carnet de la Patria también están quienes revelaron sentirse contra la espada y la pared con respecto a ese documento y precisaron que solo realizan la gestión para evitar que a futuro sea necesario para otro tipo de trámite.

“Lo saco porque va a llegar un momento en que van a exigirlo para cualquier trámite del Gobierno, entonces ya uno tiene el carnet listo, me he sentido presionada a sacarlo, lo mejor ha sido prever para estar lista, no creo que esta sea la solución, no hay nada que haga el Gobierno que mejore la actualidad, esto será solo para controlar más la vida de los venezolanos”, Liliana Alberti.

Los encargados del llevar a cabo la jornada precisaron que la convocatoria ha sido masiva en todos los puntos. Reiteraron que la convocatoria será hasta el próximo 30 de agosto, tal como lo anunció el presidente Nicolás Maduro. Recordaron que los puntos principales para expedir el documento gubernamental en Maracaibo son el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo (IUTM), SAGAS, plaza Bolívar y de forma itinerante en las parroquias, siendo las actuales las localidades de Idelfonso Vásquez y Cuatricentenario.

Luis Fernando Herrera

Fotos: José López

