¡Primer venezolano en lograr esta hazaña! Wilson Álvarez lanzó hace 27 años hoy un no hit no run en la MLB

agosto 11, 2018 - 5:35 am

Un pitcher pude abrir un juego en la Serie Mundial, sin embargo pocos serpentineros han tenido el honor de lanzar un no hit no run en su carrera en las Grandes Ligas. Tal día como hace 27 años el zuliano Wilson Álvarez logró esta hazaña con los Medias Blancas de Chicago ante los Orioles de Baltimore.

El domingo 11 de agosto de 1991 siempre quedará para la historia para el béisbol venezolano, cuando el muchacho de Santa Lucía con tan solo 21 años dominó a la toletería liderada por Cal Ripken Jr en el Memorial Park, donde concedió cinco boletos y abanicó a siete rivales, incluyendo a Randy Milligan para el out 27 del juego.

La gran labor del marabino ocurrió exactamente un año después de la pérdida de su primer hijo, pensamiento que no lo abandonó en toda la tarde. Al sacar el out 27 del partido Álvarez miró al cielo y dio gracias Dios por lo que había hecho: “Y pensé, te llevaste a mi hijo y me diste este regalo a cambio- y así lo pienso hoy, eso fue lo que más me pasó por la mente”.

El zurdo marabino, que vestía la camisa de los Rangers, había sido apaleado en su primera apertura en la Gran Carpa (24 de julio de 1989), que fue enviado a las menores y posteriormente cambiado a los patiblancos.

Nervios por su apertura

Llegó el momento de salir a prepararme para el juego y es en ese en ese instante que me doy cuenta que los nervios me hicieron una mala jugada había dejado en el hotel el bolso con todos mis útiles de juego, pero bueno en grandes ligas todo se resuelve en un abrir y cerrar de ojos, llamaron al hotel y mi esposa espero en el lobby a la persona que enviaron a recoger mi bolso de juego.

Pasada ya este pequeño inconveniente justo faltando media hora para el juego salí corriendo al bull Pen con la correa en la mano para así calentar y estar listo para el juego.

Una joya de pitcheo

Comenzaba el partido y Wilson Álvarez sube a la lomita del viejo estadio de Baltimore con dos carreras de ventaja. El joven salido de la pequeña liga de Coquivacoa hizo batería con Ron Karkovice, quien aconseja bien al nativo para enfrentar a los 32 bateadores con 128 pitcheos, 75 de ellos en strike.

El marabino solo tuvo inconvenientes en su salida en el octavo y noveno episodio. Chris Hoiles conecta un batazo que tenía todas las intenciones de convertirse en extrabases pero una zambullida de Lance Johnson evito que la pelota cayera, Johnson exclamo y miro a Álvarez, quien a su vez se percato en la pizarra que estaba lanzado juego sin hits.

Y así llegamos al noveno episodio, con un Memorial Stadium que vibraba de emoción. Tras dos outs, Álvarez da pasaportes consecutivos a Cal Ripken Jr y Dwigth Evans, para enfrentar a Randy Milligan.

El zuliano lanza una curva contra el piso que hizo abanicar a Milligan y con ello el out 27. Álvarez mira al cielo dando las gracias y en segundos recibe el abrazo de Karkovice y de sus compañeros, mientras que las 40,455 almas aplaudían al novato venezolano y su joya monticular.

El zuliano fue el 15to pitcher en la historia de la franquicia de Chicago que lanzaba un juego sin hit ni carreras, siendo el primer serpentino zurdo. Wilson Álvarez fue llamado “El Intocable” desde esa actuación, y posteriormente Aníbal Sánchez (2006), Carlos Zambrano (2008), Johan Santana (2012), Herderson Álvarez (2013) igualaron el desempeño del muchacho del Santa Lucía, donde hay que resaltar el juego perfecto de Félix Hernández (2012).

Alberth Josue Piña/ Agencias

Noticia al Día