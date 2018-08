Víctor Velasco Prieto: Si el gobierno no anuncia disciplina fiscal, financiera y nuevos capitales, la nueva reconversión se la llevará la inflación

agosto 7, 2018 - 2:21 pm

El dirigente político independiente Víctor Velasco Prieto considera que los venezolanos se encuentran en expectativa sobre lo que ocurrirá el venidero 20 de agosto, tras el anuncio de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sobre las casas de cambio y la reconversión monetaria: “Los deseos que tenemos todos es que realmente haya un cambio y una rectificación en los planes económicos del país”.

Para el dirigente, a pesar de los anuncios publicados acerca de la reconversión monetaria, la medida aún no se concreta. “En este momento todavía está coexistiendo el billete marrón de cien con el billete de cien mil y creo que al final de cuentas es lo que va terminar pasando. No puede haber un nuevo cono monetario y una reconversión donde el circulante de dinero en efectivo que hay en las calles sea apenas del 10 % de la masa monetaria del país”, dijo Velasco.

Por otra parte, expresa que el nuevo cono monetario debe permitirle un orden a las finanzas y a la estructura fiscal, de no ser así, el implemento de un nuevo cono monetario “a la vuelta de meses se lo va comer la espiral inflacionaria”, aseguró.

La inflación

“Para los venezolanos que ya tenemos varios trimestres viviendo en este esquema de inflación, hiperinflación o mega inflación, pareciera imposible detenerla, pero he de recordarle al país y a todos los lectores de Noticia al Día que la inflación es una enfermedad superada en las economías del mundo, solo muy pocas tienen inflaciones superiores a dos dígitos”, afirmó.

El dirigente señaló como elemento importante el acceder a nuevas inversiones para un esquema de garantía que permita la producción en Venezuela. “Un factor inflacionario sumamente importante: la producción. Tras haber escasez de producto, la poca mercancía que hay se pone muy cara, pero si se tienen diez marcas de mayonesa, siete marcas de aceite, cuarenta marcas de pollo, hay competencia, ella misma se auto regula y ahí tienes entonces una situación de economía mucho más sana de la que tenemos ahorita”, dijo.

Asegura que, si el gobierno no anuncia disciplina fiscal, financiera y nuevos capitales, la nueva reconversión se la llevará la inflación.

El Petro

Para el dirigente el Petro “es un misterio”. “Es una moneda que no tiene cifra, no tiene regulaciones. Hubo una sola emisión y transacción de Petro en el país y creo que fue hecha entre el banco central y PDVSA, de tal manera que es muy difícil hablar de lo que no existe”.

Aseveró que el Petro es una estrategia interesante por parte del gobierno, pero esta no se ajusta a lo que son los parámetros económicos, “es como pignorar o incluir las reservas económicas y petroleras, cuando esos recursos, esos potenciales no son riquezas. Se deben incorporar riquezas efectivas como piedras preciosas ya extraídas”.

Resalta que las minas vistas como parte de las reservas no permite el intercambio, sin embargo, alaga el crecimiento de la explotación de las piedras preciosas del oro, pues pueden contribuir al mejoramiento de las reservas internacionales, pero según Velasco mientras en la economía y la administración fiscal no se mantenga un orden, la constante creación de dinero “presiona los precios y es un factor inflacionario”.

El Abogado y locutor afirmó que, “Al no existir una normativa clara frente al Petro, ni una norma ante cualquier criptomoneda, sobre todo si es un gobierno el que pretende emitirla, es muy difícil determinarlo. Las criptomonedas se cotizan, pero no por el Petro. El gobierno puede decir mañana que el dólar va valer 36 bolívares, pero si eso no se acompaña por una serie de medidas que le den fortaleza al bolívar o al Petro, sencillamente el dólar va a tener el mismo valor que en la calle”.

Ivanovy Bracho/Pasante

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al Día