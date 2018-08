Valijas con más de 10 mil pasaportes venezolanos saldrán el lunes a embajadas y consulados para ser entregados

agosto 11, 2018 - 11:27 am

Un total de 93 valijas diplomáticas contentivas de más de 10 mil pasaportes, saldrán el próximo lunes 13 de agosto a las embajadas y consulados, para ser entregados a los ciudadanos venezolanos que viven fuera del país.

Así lo indicó el director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Gustavo Vizcaíno Gil, durante su participación en el programa radiofónico Camino a la Paz, del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, transmitido por Radio Miraflores y Radio Nacional de Venezuela (RNV).

“Los embajadores están informados sobre la entrega expedita de los pasaportes y prórrogas a nuestros compatriotas. Las misiones diplomáticas entre consulados y embajadas recibirán las valijas en los próximos días”, dijo el Director General del Saime.

Ciudad de Panamá (Panamá): 443 pasaportes, 329 prórrogas; Santiago de Chile (Chile): 949 pasaportes, 492 prórrogas; Medellín (Colombia): 146 pasaportes; Ciudad de México (México): 268 pasaportes, 176 prórrogas; Barcelona (España): 305 pasaportes, 114 prórrogas, Vigo (España): 393 pasaportes, 74 prórrogas; Tenerife (España): 246 pasaportes; Bilbao (España): 198 pasaportes; Fráncfort (Alemania): 149 pasaportes, París (Francia): 328 pasaportes, 159 prórrogas; Nápoles (Italia): 270 pasaportes, 183 prórrogas; Washington (EEUU): 346 pasaportes, 135 prórrogas; Nueva Orleans (EEUU): 399 pasaportes, 159 prórrogas y Chicago (EEUU): 268 pasaportes, 176 prórrogas.

En materia de extranjería, Vizcaíno también anunció que se encuentra activado el proceso de cedulación en el exterior “logramos gracias a nuestros ingenieros de sistema eliminar la prohibición que arrojaba el sistema que si un menor no tenía cédula de identidad al cumplir nueve años, que es la mayoría para tener el documento, no podías hacer ningún trámite ante el Saime, es decir no podías prorrogar tu pasaporte, ni obtener uno nuevo, esa prohibición se eliminó. Ya pueden acudir a las oficinas diplomáticas y solicitar tanto la prórroga como un pasaporte nuevo”.

Esta medida se mantendrá hasta que el adolescente cumpla la mayoría de edad, posteriormente debe acudir a Venezuela y cedularse como venezolano extemporáneo, para poder tramitar los documentos que requiera.

