Valentina Quintero: Amazonas está aislado y bajo las aguas; debe decretarse estado de emergencia (+fotos)

agosto 6, 2018 - 8:43 pm

La periodista venezolana Valentina Quintero manifestó su preocupación por la situación que enfrentan los habitantes del estado Amazonas producto del desbordamiento del río Orinoco. “Amazonas está bajo el agua. Exigen que sea decretado el estado de emergencia. Aislamiento total”, indicó a través de la red social Twitter.

En varios tuits, Quintero detalla la situación que enfrenta la región. “En San Fernando de Atabapo solo quedan 300 metros de tierra seca, lo demás está inundado”.

Advierte sobre los riesgos de una epidemia, entre otras razones porque “las cloacas se mezclaron con el agua de lluvia por el desbordamiento de los ríos”.

La comunidad se encuentra aislada, ya que no hay paso por tierra y la chalana no puede cruzar el Orinoco, apenas algunos botes pequeños logran hacerlo. “No hay transporte de otro tipo”.

Señala que “eliminaron el único vuelo semanal que había a Puerto Ayacucho. La incomunicación es total”. Reitera su llamado a la declaratoria de emergencia en la entidad considerando que el período de lluvias apenas está iniciando.

Detalló que el muelle para pasar a Casuarito (Colombia) también se encuentra inundado, “por lo tanto la incomunicación terrestre es total y las operadoras celulares no funcionan”.

Valentina Quintero hizo un llamado al Gobernador del estado, Miguel Rodríguez, para que exija el decreto de emergencia.

En estos momentos 6 de 7 municipios del estado Amazonas con sus comunidades indígenas se encuentran inundados y más de 12 mil familias damnificadas en la peor crecida en dos siglos de los ríos Guainia, Atabapo, Guaviare, Ventuari, Meta y Orinoco. Son incalculables las pérdidas, ha señalado el exgobernador de la entidad Liborio Guarulla.

No hay paso por tierra. La chalana no puede cruzar el Orinoco en el Burro. Solo cruzan las personas en botes pequeños. No hay transporte de otro tipo. Decretar estado de emergencia YA pic.twitter.com/ugG992IP8r

— Valentina Quintero (@valendeviaje) 6 de agosto de 2018