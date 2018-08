Trump: “Los aranceles contra China funcionan mucho mejor de lo previsto”

agosto 4, 2018 - 5:39 pm

El presidente estadounidense a través de su cuenta personal de Twitter ha asegurado que “los aranceles han tenido un gran impacto positivo” en la industria del acero en EE.UU.

“Las tasas funcionan mucho mejor de lo que nadie había previsto. El mercado de China ha caído un 27% en los últimos 4 meses, y nos están hablando”, ha publicado este sábado el presidente de EE.UU., Donald Trump, en su cuenta personal de Twitter.

“Nuestro mercado está más fuerte que nunca, y aumentará dramáticamente cuando estos horribles acuerdos comerciales sean renegociados con éxito”, ha prometido el mandatario estadounidense.

Asimismo, Trump ha asegurado que “los aranceles han tenido un gran impacto positivo” en la industria del acero en EE.UU. “Las plantas se están abriendo en todo EE.UU., los trabajadores del acero están trabajando nuevamente, y grandes cantidades de dólares ingresan a nuestro Tesoro”, ha indicado el presidente.

“Los aranceles harán que nuestro país sea mucho más rico de lo que es hoy. Solo los tontos estarían en desacuerdo”, ha proseguido Trump, al añadir que tales medidas económicas se están utilizando “para negociar acuerdos de comercio justo y, si los países aún no están dispuestos a negociar, nos pagarán grandes sumas de dinero en forma de aranceles”.

¿Ganando la guerra comercial?

El líder estadounidense ha insistido en que en esta guerra comercial EE.UU. está ganando a China, la que “está gastando una fortuna en anuncios y actividades de promoción, tratando de convencer y asustar” a los políticos de EE.UU. “para que luchen contra los aranceles, porque realmente están perjudicando a su economía”.

“Del mismo modo otros países. ¡Estamos ganando, pero debemos ser fuertes!”, ha concluido Trump.

Unas horas antes, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, afirmó que las declaraciones de EE.UU. sobre la debilidad de la economía de China no corresponden a la realidad

“El estado de la economía de China es evidente para toda la comunidad internacional: cada año nuestra contribución al desarrollo de la economía mundial es de aproximadamente el 30%, lo que equivale a la contribución conjunta de EE.UU., Japón y Europa. No sé por qué dijo que la economía de China está en malas condiciones. Esto no es cierto, por decir poco”, declaró Wang Yi en una rueda de prensa en el marco de la cumbre de la ASEAN en Singapur.

….Tariffs have had a tremendous positive impact on our Steel Industry. Plants are opening all over the U.S., Steelworkers are working again, and big dollars are flowing into our Treasury. Other countries use Tariffs against, but when we use them, foolish people scream!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de agosto de 2018