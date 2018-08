Trump ‘expulsa’ a los periodistas de la Casa Blanca mostrándoles una tarjeta roja (+Video)

agosto 28, 2018 - 9:43 pm

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tras la reunión con el líder de la FIFA, Gianni Infantino, ‘expulsó’ a los representantes de la prensa que se encontraban en la Casa Blanca, mostrándoles una tarjeta roja.

Este martes, una vez finalizado el encuentro oficial en el Despacho Oval, Infantino obsequió un juego de tarjetas a Trump y le explicó para qué se utilizan las cartulinas en un partido de fútbol.

“Los árbitros usan amarrillas y rojas. Las amarillas son para advertencias y las rojas para cuando quiera expulsar a alguien”, dijo el mandamás de la FIFA. En cuanto el mandatario comprendió el mecanismo, tomó la cartulina roja y la mostró a los periodistas en tono de broma.

“Me gusta esta (tarjeta roja)”, señaló Trump. Además de los dos cartones, Infantino obsequió al inquilino de la Casa Blanca una camiseta de Estados Unidos con el número 26, en alusión al año en el que se celebrará el Mundial 2026 conjuntamente en EE.UU., Canadá y México.

WATCH: President Trump jokingly gives the press a red card after receiving soccer penalty cards as a gift during a FIFA meeting in the Oval Office. pic.twitter.com/ildNB6qCp7

— NBC News (@NBCNews) 28 de agosto de 2018