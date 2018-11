Trasportistas deben registrarse en la página del Carnet de la Patria y validarse para recibir insumos

agosto 3, 2018 - 4:15 pm

La secretaria de Transporte de la Gobernación del Zulia, Gladys Suárez, informó que a nivel nacional inicio un censo para transportistas, dueños de unidades de servicio público y particular para sincerar cuantos vehículos existen en el país.

Mencionó que el ciudadano que tengan el Carnet de la Patria deben registrarse primero en la página www.patria.org.ve y luego acudir con el carnet a validar su registro en plaza Bolívar, donde funcionara desde este viernes hasta el domingo los puntos de atención al ciudadano.

Al terminar este proceso automáticamente la página genera una estadística que reconocerá el parte automotor que se tiene en el país.

La secretaria de Transporte, aclaró que el censo tiene finalidad de mejorar el servicio público de transporte con la dotación de insumos, además destacó que la iniciativa de utilizar la herramienta del Carnet de la Patria “logrará que los insumos, cauchos y baterías lleguen al verdadero trasportista sin desviaciones”.

“Todos pueden ingresar a la página y los que tienen el Carnet de la Patria deben validarse y así sabrá el Gobierno quien no tiene el carnet, quienes tienen o no los documentos a su nombre esto no está politizado esto es para todo”, sentenció.

Suarez también explicó que aquellos transportistas que no tengan los documentos en regla o deseen realizar el traspaso de vehículos deben acercarse al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) de la región.

Además anunció que dada a la demandad de transportistas y choferes se aprovechó la oportunidad para realizar una jornada de carnetización.

Noticia al Día

Foto: Xiomara Solano