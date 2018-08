Tom Holland demuestra como se prepara para “Spider-Man : Far From Home”

agosto 1, 2018 - 11:21 am

El fin de los Vengadores no fue en Infinity War, por lo que Marvel Studios continúan trabajando en otros proyectos donde los “desparecidos” por Thanos, son los protagonistas. Sí, te hablamos de Spider-Man : Far From Home, la película debut de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel y la segunda entrega del trepamuros más querido por todos.

Marvel Studios se encuentra en estos momento rodando las escenas de esta esperada secuela donde Tom Holland, repite como Peter Parker. Este joven actor se toma muy en serio su entrenamiento, ya que se encuentra probando la técnica de deshidratación para lucir un físico de escándalo.

Holland, sigue entrenando para volver a retomar el protagónico y a través de sus redes sociales, ha posteado varios videos donde se le ve practicando boxeo.

Tras Vengadores: Infinity War y Ant-Man y la Avispa, la Fase 3 de Marvel sigue adelante con los estrenos de Capitana Marvel (8 de marzo de 2019) y Vengadores 4 (3 de mayo de 2019). Spider-Man: Far From Home también cuenta en su reparto con Zendaya, Marisa Tomei y Jacob Batalon, entre otros.

Agencias

Noticia al Día