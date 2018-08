agosto 19, 2018 - 8:01 am

Este es el horóscopo del humor que la sección Las Provocaciones del malvado Luis Fernando te trae esta semana para ti.

Aries

En relación a esa persona que te ronda la cabeza, quizá no sea el mejor momento para que te le acerquéis porque triste. Ya deja eso así, no tenéis vida ahí.

Número de suerte: 40

Animalito: Lapa

Tauro

Has sufrido un cambio en tu relación de pareja que no te esperabas pero que te va a ir mejor porque no vais a andar brindándole nada a esa mala mujer.

Número de suerte: 33

Animalito: Caiman

Géminis

Acuérdate de quitarle los cobres que le prestaste a tu amigo el mes pasado porque estáis a punto de quedar en la quiebra.

Número de suerte: 92

Animalito: Cochino

Cáncer

No estás en el mejor momento de tu vida, es algo evidente. Andáis arrastrándote por el hombre ese que ni determina. Salí a ver si te levantáis a otro.

Número de suerte: 47

Animalito: Burro

Leo

Seguí abriendo tu círculo de amistades y conociendo gente que te haga la cola en el banco por el efectivo o te digan dónde comprar desodorante. Eso es estrategia.

Número de suerte: 84

Animalito: Zorro

Virgo

Quizá ha llegado el momento de valorar un posible cambio de trabajo, no sólo de puesto, sino también de profesión, de vida, de sexo, de planeta.

Número de suerte: 69

Animalito: Perico

Libra

Utiliza el tiempo de ocio para aprender nuevas recetas de cocina porque ya cargáis loco al hombre ese con puro arroz y pollo.

Número de suerte: 75

Animalito: Carnero

Escorpio

Tu pareja está un poco susceptible últimamente y es culpa tuya por andar con la maldad. Comportarte y recógete un poco que otro así no lo vais a conseguir.

Número de suerte: 51

Animalito: Oso

Sagitario

La relación de amistad que tienes ahora mismo con esa persona, va a desembocar en lo que ya sabéis este fin de semana. Así que aprovecha.

Número de suerte: 64

Animalito: Conejo

Capricornio

Llevas mucho tiempo soltero y quizá es hora de centrarte en conocer a alguien que te aporte eso que necesitas para ser feliz, o sea bastante cobres. Invitación a cena terminará con desayuno

Número de suerte: 26

Animalito: Mono

Acuario

Ya no sientes lo mismo por esa persona y es hora de que seas sincero y le cuentes que su mejor amiga le sopló el bistec. Háblale claro, no seáis rata.

Número de suerte: 08

Animalito: Pavo

Piscis

Pendiente de una barriga que no es tuya y te la quieren encaletar. Una mujer copetua, tu suegra, anda medio rara con vos. Pilas que te van a pillar

Número de suerte: 15

Animalito: Zamuro