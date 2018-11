Tío Simón, nuestro Caballo Viejo, cumpliría hoy 89 años

agosto 8, 2018 - 5:10 am

Simón Narciso Díaz Márquez (Barbacoas, Venezuela, 8 de agosto de 1928 – Caracas, 19 de febrero de 2014),1​ más conocido como Simón Díaz o simplemente por el apodo de El Tío Simón, fue un cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario venezolano.

Fue uno de los ocho hijos del matrimonio de Juan Díaz y de María Márquez de Díaz; uno de sus hermanos fue el también fallecido actor y comediante venezolano Joselo Díaz. Díaz estuvo inmerso tanto en la música como en la vida campesina desde niño. Barbacoas era un pueblo ganadero y Simón Díaz absorbió ahí la música y tradiciones del llano, ya que desde pequeño improvisaba coplas y tonadas que escuchaba de los artistas que se encontraban en su localidad.

Su formación musical se originó en casa, en donde su padre le enseñó lo básico. Juan Díaz tocaba el cornetín en la banda del pueblo, y lo animó a aprender a tocar el cuatro venezolano y a componer y cantar boleros. Tras la muerte de su padre, en 1940, se traslada con sus siete hermanos y su madre a San Juan de los Morros. Allí logra culminar sus estudios de primaria y recibir, formalmente, sus primeras lecciones de música, con el maestro Ramón Ziegler. «A los 12 años murió mi papá y me tocó a mí ser el hombre de la familia», relató Díaz en una oportunidad. En aquel entonces, dedicó buena parte de su tiempo a vender dulces, empanadas y otras comidas preparadas por su madre para sostener a sus siete hermanos.

A los 15 años, comienza a trabajar en un centro social de San Juan de los Morros como asistente y atrilero de la agrupación local Orquesta Siboney y poco tiempo después, empieza a presentarse como actor humorístico bajo el apodo de «El Chato» alternando con la orquesta mencionada. Un día, el cantante de planta de la orquesta se enfermó y, a solicitud del dueño del local, le tocó a Simón reemplazarlo. Según una anécdota evocada por el artista años después, el joven Simón Díaz se decidió a interpretar el bolero Dos Almas del compositor argentino Domingo Fabiano, conocido como Don Fabián. Sin embargo, a Díaz, en plena actuación se le olvidó la letra y para salir del compromiso comenzó a improvisar la letra con sonidos guturales, ocurrencia que fue aplaudida por el público.

Caballo Viejo es una canción popular venezolana, con letra y música de Simón Díaz,. Integra el álbum homónimo de 1980. Ha sido objeto de valiosos reconocimientos; se la considera la más famosa e importante canción llanera de Venezuela.

Ha sido traducida a doce idiomas, y ha sido versionada por numerosos artistas y conjuntos musicales de fama internacional (existen alrededor de 300 versiones de ella), algunos han sido: Mirtha Pérez, Papo Lucca, Celia Cruz, María Dolores Pradera, Julio Iglesias, Gilberto Santa Rosa, José Luis Rodríguez, Opus Cuatro, Pepe Arévalo y su orquesta, Polo Montañes, la Familia Valera Miranda, Oscar D’León, Ray Conniff, Freddy López, Juan Gabriel, Celso Piña, Raphael, Rubén Blades, Roberto Torres, Tania Libertad, Carlos Nuño y la Grande de Madrid (en un popurrí homenaje a Julio Iglesias titulado “Medley”), Armando Manzanero, Ry Cooder, Martirio, Susana Harp, Bareto y Plácido Domingo, Kumbia Queers, el cantante argentino conocido como el Chaqueño Palavecino, también por el conjunto floclorico Los Tucu Tucu y Horacio Guarany, Circo Vulkano y Arca. También fue incluida en el popurrí Bamboleo de los Gipsy Kings y en el repertorio de The United States Army Field Band como parte del Mes de la Hispanidad 2011.

Caballo viejo

Cuando el amor llega así de esta manera

uno no se da ni cuenta

el carutal reverdece,

y guamachito florece

y la soga se revienta.

Cuando el amor llega así de esta manera

uno no tiene la culpa

quererse no tiene horario

ni fecha en el calendario

cuando las ganas se juntan.

Caballo le dan sabana

porque está viejo y cansao’

pero no se dan ni cuenta

que a un corazón amarrao’

cuando le sueltan las riendas

es caballo desbocao’.

Y si una potra alazana

caballo viejo se encuentra

el pecho se le desgrana,

no le hace caso a falseta

y no le obedece al freno,

ni lo para un pasarriendas.

Caballo le dan sabana

y tiene el tiempo contao’.

y se va por la mañana

con su pasito apurao’.

a verse con su potranca

que lo tiene embarbascao’.

El potro da tiempo al tiempo

porque le sobra la edad,

caballo viejo no puede

perder la flor que le dan

porque después de esta vida

no hay otra oportunidad.