Terror en Cali-Colombia: Se desplomó un ascensor y van 3 muertos

agosto 16, 2018 - 11:43 am

Se eleva ya a 3 el número de muertos como consecuencia del desplome de un ascensor del Palacio de Justicia en Cali, ocurrido este miércoles, hecho que en principio se atribuye a falta de un adecuado mantenimiento.

En el ascensor quedaron atrapadas seis personas como consecuencia de una falla mecánica del aparato, que quedó freno en el piso sexto.

Cuando los bomberos trataban de rescatarlos, el ascensor se desplomó.

Inmediatamente se produjo el rescate de los ocupantes con graves heridas y se les trasladó a centros asistenciales cercanos.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la tercera víctima mortal.

Otros de los ocupantes del ascensor son Adriana Garcés, Nayibe Rodríguez y Bernardo Rincón, que tuvieron que ser intervenidos quirurgicamente y se hallaban con pronóstico reservado.

Hasta el momento, el Ministerio de Juticia ha guardado absoluto silencio frente al hecho.

El presidente de Asonal, Fredy Machado, aseguró en Twitter:

“LUGARES DE TRABAJO SEGURO. Con la tragedia del ascensor en Palacio de Justicia de Cali, se impone la revisión y el mantenimiento de todos los ascensores de los edificios judiciales @judicaturacsj y @FiscaliaCol. Toda nuestra solidaridad con las víctimas de Cali”.

Entre tanto Asonal-Cali suspendió actividades este jueves en protesta por lo ocurrido.

“Manifestamos nuestro más enérgico rechazo e indignación frente a tan trágico suceso por falla en el funcionamiento del ascensor”, asegura Asonal en un comunicado.

“La vida y la seguridad de trabajadores y usuarios de la justicia debe ser una prioridad. No hay condiciones para ingresar a trabajar, entre tanto no se aclare la causa del desplome del ascensor; y hasta no tener garantía de no repetición, porque estamos en riesgo latente”, complementó.

Radio Santa Fe