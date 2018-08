Spurs despide como leyenda a Ginóbili con un emotivo video

agosto 27, 2018 - 10:20 pm

Emanuel Ginóbili informó en su cuenta de Twitter que se retiraba del baloncesto profesional después de 23 años, 16 de ellos con los San Antonio Spurs. Por eso, la franquicia texana también utilizó sus redes sociales para decirle al argentino “Gracias Manu por todo”.

En el material de 30 segundos recuerdan los mejores momentos del escolta en la NBA. Sus primeras canastas en el mejor baloncesto del mundo, sus jugadas que ayudaron a conseguir títulos y los movimientos que se ganaron el cariño de la afición.

Los Spurs y Greg Popovich querían que siguiese para que completase el último año del contrato que le quedaba por 2,5 millones de dólares, pero Ginóbili ya había comentado que sólo si sentía la necesidad interna de seguir en activo lo haría.

A dedicarse a su familia

El bahiense, de 41 años, quería comenzar a tener una vida más dedicada a su familia y compartir el desarrollo de sus hijos. El hermano del argentino, Leandro,aseguró a TyC Sports que el antiguo escolta de los San Antonio Spurs se dedicará a descansar y recuperar tiempo perdido con su familia. “Fundamentalmente va descansar y a disfrutar de las cosas que no tuvo durante 25 años”, dijo el hermano. “Es un joven viejo. Viejo para jugar al básquet, pero joven en la vida. Capaz que se libera al alcohol, pero no creo”.

En su momento, Manu Ginóbili aseguró a medios internacionales que no se veía como un entrenador, aunque sí podría tener un cargo en la gerencia. Tomar decisiones deportivas, es algo que le gusta al argentino. “Pienso seguir ligado al básquet pero como fuente de consulta. No me veo con un trabajo que requiera asumir un rol fijo, un compromiso, como dirigente, por ejemplo”, aseveró Ginbili cuando se le consultó sobre su retiro.

Agencias