Soto Rojas: Maduro, Cabello y Delcy Rodríguez no deben aparecer juntos en público

agosto 26, 2018 - 12:20 pm

El constituyente Fernando Soto Rojas pidió este domingo al alto mando del Psuv no aparecer en público al mismo tiempo. Esto tras el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto.

Así lo comentó en el programa dominical de José Vicente Rangel por Televen tras recriminarle a un alto dirigente del Psuv – antes del atentado – que no manejara solo.

“Es un dirigente que expone todos los días el pellejo y lo vi manejando solo. ¿Cuánto das antes del atentado? ‘Chico’, le respondió el dirigente, pero Soto Rojas le advirtió: “Tú no puedes manejar así. Y después del atentado, le dije: está prohibido aparecer públicamente el presidente Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, etc., etc. El comando político y el mando nunca debe desaparecer”.

Soto Rojas hizo este comentario tras asegurar que una vez derrotada la hiperinflación y la guerra económica por la aplicación del programa económico, vendrásn atentados.

“Creo que le vamos a dar una voltereta a esta situación, porque el pueblo no aguanta cinco años de cola. No. En absoluto. Eso es imposible. Insostenible”, dijo. “Ahorita nuestro pueblo tiene expectativa, se ha reactivado la esperanza y la posibilidad de vencer en la lucha contra la hiperinflación y los precios. Y más temprano que tarde vamos a obtener victorias contundentes… pero derrotada la guerra económica vienen otras cosas: atentados, etc., etc.”.

Noticiero Digital