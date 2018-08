Sindicato Petrolero del Zulia reitera apoyo a Nicolás Maduro y rechaza supuesto llamado a paro de Iván Freites para este jueves

agosto 15, 2018 - 10:08 am

El secretario general del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de la Industria Petrolera, Petroquímica, Conexas y Similares de la Costa Oriental del Lago (Sibotippecol), Gilberto Martínez rechazó el supuesto llamado a paro de trabajadores petroleros, convocado por Iván Freites, secretario general del Sindicato del estado Falcón.

Martínez explicó a Noticia al Día que más de 4 mil trabajadores del crudo en todo el Zulia; entre ellos 2 mil 700 de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), de la Costa Oriental del Lago, apoyan rotundamente al presidente de la República, Nicolás Maduro y sus recientes anuncios en materia económica.

“Nosotros los trabajadores petroleros ratificamos nuestro apoyo al presidente Maduro y las medidas económicas que acaba de anunciar, de igual manera, al presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo y Will Rangel. No estamos de acuerdo con ningún llamado a paro que hace el señor Iván Freites, quien, creo, ya no pertenece a la Industria Petrolera actualmente. Continuaremos con nuestras jornadas laborales de manera normal”, sentenció el titular del sindicato zuliano.

Cómo se recordará, en un audio, Iván Freites, también trabajador del Centro Reclinador de Paraguaná, aparentemente, hizo un llamado a paro nacional petrolero, para este jueves, 16 de agosto, en rechazo a la internacionalización de los precios de los combustibles, medida anunciada recientemente al país por el jefe de Estado.

“No aceptamos la internacionalización de los precios de los combustibles. Sin embargo, si así lo hiciera el Gobierno, exigiremos la internacionalización de los salarios”, comentó Freites en la nota de voz.

Noticia al Día