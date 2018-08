¡Sí! Verónica Castro prepara su regreso a las pantallas de televisión

agosto 11, 2018 - 10:10 am

Tras varios años de ausencia en las pantallas de televisión, Verónica Castro regresa con una serie titulada La Casa de las Flores; sin embargo, la actriz confesó que “tengo miedo” porque su personaje es totalmente opuesto a lo que el público conoce, ya que se trata de una mujer que generará mucha polémica.

“Acá fumo hierba [marihuana]; permito sexo, permito todo: sexo, droga y Rock and Roll”, confesó Castro a los medios de comunicación.

“Estoy nerviosa porque mi público de antes no sé cómo me vaya a tomar el personaje; el público de ahora no sé cómo me vaya a recibir, sí le guste o no”.

Eso sí, la actriz dejó claro que se mantiene al margen con las decisiones que sobre su vida tomen las personas.

“A todo el mundo respeto porque me gusta que me respeten a mí también. Respeto a la gente que fuma y se mete cosas; a la gente que tiene sexo y que no lo tiene. A todos para que no se metan conmigo porque no les voy a decir lo que hago yo”, mencionó.

Respecto a tener una serie biográfica, Verónica Castro advirtió que, si bien ha vivido cosas interesantes, no está dispuesta a realizarla porque se requiere mucha honestidad para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, en el cual pueden salir afectadas muchas personas.

“Ni por los cinco millones de dólares que le dieron a Luis Miguel[por su serie biográfica]; no voy a contar nada”, advirtió. “Hay que cortar cabezas y yo la verdad no nací para eso. Se trata de decir la verdad, si no para salir en la serie y que me digan ‘qué linda, como la queremos’, no, pues tampoco”.

People en Español