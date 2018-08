Serena Williams tras la prohibición de su traje postparto en Roland Garros: “Pasará un tiempo hasta que vuelva a aparecer”

agosto 26, 2018 - 9:54 pm

El traje postparto que usó Serena Williams en Roland Garros quedó envuelto en la polémica después de que el jefe de la Federación Francesa de tenis dijera que estará prohibido para el futuro, aunque la propia jugadora salió a poner paños fríos al asunto al asegurar que por el momento no lo volverá a utilizar.

“Cuando se trata de moda, no quieres ser una reincidente”, respondió hoy entre risas Williams en una rueda de prensa antes del comienzo del Abierto de Estados Unidos. “Pasará un tiempo hasta que vuelva a aparecer”, dijo sobre el traje negro que usó este año en París y motivó miles de comentarios.

El tema había vuelto a instalarse después de que el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli, afirmara en una entrevista con la revista “Tennis Magazine” que ya no permitirán ese atuendo para las próximas ediciones.

“Creo que a veces hemos llegado muy lejos. El conjunto de Serena de este año, por ejemplo, no será aceptado más. Hace falta respetar el juego y el lugar”, afirmó el dirigente.

Williams le quitó trascendencia los dichos de Giudicelli al asegurar que acepta la decisión de los organizadores de los torneos, aunque aclaró que en caso de un tema médico, como el que argumentó ella en su momento, debería ser atendido. “Los Grand Slams tienen derecho a hacer lo que quieran”, remarcó la ex número uno, que además aseguró que se lleva muy bien con el jefe del tenis francés.

“Tenemos una gran relación. Hablamos ayer, sí. Y todo está bien, chicos”, remarcó entre risas Williams, 17ª preclasificada en el torneo.

La campeona de 23 Grand Slams explicó que la indumentaria que utilizó en Roland Garros la ayudó a mitigar los problemas de circulación en la sangre que se potenciaron después de su embarazo y el nacimiento de su hija Olympia.

Sin embargo, ahora comentó que encontró otro método para tratar el inconveniente. “Uso medias que mantienen mi sangre en movimiento, para asegurar de mantenerme saludable”, explicó la ex número uno del mundo.

Lo curioso es que mientras la tenista de 36 años intentaba aplacar la polémica, la firma Nike, que le provee la indumentaria, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje irónico: “A un superhéroe le podrás sacar su disfraz, pero nunca podrás quitarle sus superpoderes”.

Sin traje de superheroína, el atuendo que lucirá Serena Williams el lunes, cuando debute ante la polaca Magda Linette en el primer turno de la jornada nocturna en el estadio Arthur Ashe, será uno de los atractivos del comienzo de la acción en el Corona Park.

You can take the superhero out of her costume, but you can never take away her superpowers. #justdoit pic.twitter.com/dDB6D9nzaD

— Nike (@Nike) 25 de agosto de 2018