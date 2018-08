¿Será? Siete razones por las que aún no encuentras al amor de tu vida

agosto 22, 2018 - 10:26 pm

Cuando un hombre nos atrae bastante, pensamos qué hacer para llamar su atención y conquistarlo, pero muchas veces por más que nos esforzamos parece que nada funciona y la desesperación se apodera de nosotras, y es que a decir de los especialistas, hay algo que en estos tiempos se nos ha olvidado: tener citas.

Muchas personas creen que las citas ya no son necesarias para tener una relación de pareja, pero son más importantes de lo que crees pues es el momento en que puedes conocer más a una persona.

No hay un manual de citas que indique la cantidad exacta de salidas para saber si él quiere algo serio contigo, porque no todas las parejas van al mismo ritmo, pero justamente en las citas es cuando pueden hablar sobre el futuro de su relación, y no por mensaje, no por teléfono ni por redes sociales, lo mejor es hablarlo de frente.

Jenna Mullins opinó en el portal de Internet Eonline que “cortejar no está pasado de moda, está muerto” y para argumentar su punto de vista compartió algunas razones por las que aún no encuentras al amor de tu vida.

Porque amas tu soltería

Jenna destaca algunos resultados de una encuesta de 2014 realizada por MSNBC, en la que se señala que “un 44 por ciento de la población estadounidense camina sola por el país”. En otras palabras, es más común que haya más gente soltera porque se comprometen menos y ya no piensan en el matrimonio. Porque buscas a tu media naranja en el ciberespacio

Tal vez tú eres de las que cree que con abrir tu computadora o navegar desde su celular es más fácil para encontrar a un amor. Y es que Jenna destaca que en Estados Unidos se calcula que 40 millones de personas utilizan servicios de citas por Internet, pero ¿cuántas de esas citas son fructíferas? Porque casi no sonríes

Según la encuesta de MSNBC “el 53 por ciento de los solteros dicen que la sonrisa es la característica que les parece más atractiva”. Aunque sean datos de Estados Unidos es bien sabido que si todo el día andamos con cara de “fuchi” inmediatamente alejamos a los galanes, y no sólo a ellos, a toda persona que se nos quiera acercar. Por ahí dicen que no dejes de sonreír, ni cuando estés triste, porque no sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Porque la primera impresión siempre cuenta

Una mujer necesita una hora para hacerse una primera impresión de un hombre, ellos en apenas 15 minutos habrán podido observar si les gusta o no una chica. Esto quiere decir que si tienes una cita y a los primeros minutos te diste cuenta de que cometiste un error al salir con él, debes tomarlo con calma y le des una hora para que logre impresionarte, pero tú tienes 15 minutos para cautivar a ese chico que tanto te atrae. Porque te importa si él tiene dinero

Puede que el dinero no dé la felicidad, pero según las respuestas recogidas de este estudio sí puede ayudarte a encontrar el amor. Resulta que 88 por ciento de las mujeres encuestadas aseguraron que el dinero era “muy importante” en una relación. Porque no tomas en cuenta las recomendaciones de tus amigos

El estudio del que habló Jenna Mullins revela que “el 63 por ciento de las parejas casadas afirman que conocieron a su cónyuge a través de un amigo”. Al parecer esas incómodas citas a ciegas que te organizan tus amigas para que ya no andes de mal humor pueden resultar en amor verdadero. Porque no te atreves a tener relaciones a distancia

Si por algún motivo tú o tu pareja tienen que cambiar su residencia, tal vez decidan terminar porque así no va a funcionar, pero la ciencia dice que las relaciones a distancia sí funcionan y que además son mejores. Algunas investigaciones sugieren que tener una relación con alguien que vive lejos requiere de un gran esfuerzo y un compromiso mayor, por lo que las parejas se fortalecen. Además se puede estar en contacto a través de la tecnología, sólo es cuestión de que se tengan ganas de continuar.