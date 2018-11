SANTAMARIAS ABAJO: En centros comerciales de Maracaibo están a la expectativa ante la reconversión

agosto 18, 2018 - 4:41 pm

Negocios cerrados. Este es el ambiente en los centros comerciales este sábado en Maracaibo tras las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro. Comerciantes y público en general se muestran confundidos ante lo que muchos sectores califican como un “paquetazo”.

La gente está expectante sobre lo que sucederá tras la reconversión monetaria. Clientes temen un alza exagerada de precios. Comerciantes sacan cuentas y tienen temor de abrir sus locales, por temor a pérdidas. Muchos no saben cómo manejar los costos tras la reconversión.

“Todavía no he sacado cuentas. No entiendo cómo será todo esto, pero es un desastre”, expresó Mariam Añez usuaria.

Tras las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, los venezolanos están en incertidumbre y con poca esperanza de una pronta solución.

Noticia al Día