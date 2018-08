¿Recuerdas a Zurima, la tierna niña del programa de Tío Simón? Creció y es una mujer espectacular (Fotos y entrevista de El Universal)

agosto 8, 2018 - 10:19 am

Ya no es la niña que todos los martes a finales de los 80 animaba un programa con el Tío Simón. Ahora, Zurima Barba es una solicitada modelo que ha desfilado en Milán, París, Japón, Australia y Nueva York -donde vive desde hace 18 años; ha sido portada de las revistas: Brides, Shape Magazine y Cleo; se le ha visto en videos de Pet Shop Boys y Miguel Bosé y hasta se le he relacionado sentimentalmente con Lenny Kravitz.

-¿Mantiene contacto con la familia del Tío Simón?

-Hablé con Bettsimar hace poco porque su hermano Juan murió y mi mamá fue al funeral. Lo conocía desde chiquitica porque él iba al programa.

-¿Cuándo fue la última vez que vio al Tío Simón?

-Hace como ocho años que vino a Nueva York a un concierto. Yo lo leí en el periódico, me fui corriendo, me metí tras bastidores y vi a Bettsimar y a la señora Betty y les dije: ‘tengo que verlo’. Cuando me vio se le aguaron los ojos y me dijo: ‘siempre larguirucha, sigues igual’ y nos dimos un abrazo, nos sentamos a hablar, tocamos el cuatro y fue una belleza porque imagínate, no lo había visto como en 13, 14 años. Él fue como un segundo papá para mí. Estaba más tiempo en el estudio que en mi casa.

-¿Habrá otro reencuentro con los sobrinos del tío?

-Coquito quiere hacer algo, Él, Chusmita y Teresita tuvieron un reencuentro hace dos años. Cuando fui hace poco a Venezuela le pregunté: ‘¿tú por qué no me invitaste loco?’ y me respondió: ‘yo pensé que tú estabas trabajando en tus cosas’ y le dije: ‘no vale, pero tienes que avisarme’. Los cuatro queremos hacer algo bonito este año en varios teatros del país. Escribo en mi Twitter (@zurimabarba): ‘hoy es martes de Zurima’ y todavía se acuerdan de la canción.

-En una profesión como la suya, ¿cómo internaliza el paso del tiempo? ¿Le mortifican las líneas de expresión?

-Bueno, son dos cosas que debo agradecerle a mi mamá y a mi papá: la genética y que nunca me dejaron tomar sol. Íbamos a la playa, mis primitos se bañaban entre las 12:00 y las 3:00 p.m. y a mí no me dejaban salir hasta las 5, cuando bajaba el sol.

-¿Se casó? ¿Es mamá?

-Sí, hace casi tres años con un americano. Estuvimos como tres meses de novios y nos casamos. Y no quiero tener niños, nunca he querido. Tengo una perrita que es mi niña preciosa y viaja conmigo para todos lados.

-No es celoso, ¿verdad?

-Para nada. Eso no hubiese funcionado, él se contenta con todos mis logros. Cada vez que me sale un trabajo me compra flores porque si no fuese así, no me hubiese casado. Además él es quien limpia la casa, hace la lavandería (risas). Es abogado, pero hace de todo.

-¿Fue novia de Lenny Kravitz?

-¡Ayayay!, pero ¿quién pregunta eso pues?

-Pero, ¿es verdad?

–Kiss & don’t tell (risas). Besa y no digas a quién (risas), así que lo vamos a dejar en eso.

-¿Le gusta su música?

-Sí, la verdad es que tú sabes que uno no puede hablar mucho de esas cosas.

-Es fanática de los Yankees y de los Gigantes, ¿y del beisbol venezolano?

-También. Lo que pasa es que el beisbol venezolano es más difícil verlo aquí. Cuando pasan La Serie del Caribe me vuelvo loca. Siempre estoy pendiente de lo que están haciendo los venezolanos todos los días. Me gustan todos los deportes.

-¿Le gustaría ser narradora deportiva?

-Sí, comentarista deportista.

-¿Como Carolina Guillén?

-Sí, ella es increíble.

-¿Cuáles tradiciones venezolanas mantiene?

-Tengo que comer hallacas todos los diciembres. Voy a un restaurante venezolano aquí y las compro y una vez cada dos meses voy a comer arepa. Oigo gaitas, a Simón Díaz, El alcaraván, Luna de Margarita, Caballo viejo, La vaca mariposa; de vez en cuando toco algo de cuatro. Tú sabes, uno siempre lleva a su patria en el corazón.

El Universal