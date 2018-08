Ratificaron la sanción al delantero peruano Paolo Guerrero

agosto 23, 2018 - 12:24 pm

La Justicia de Suiza ha decidido revocar el efecto de la suspensión provisional que le concedieron a Paolo Guerrero en mayo de este año. Es por esa razón que Guerrero tendrá que cumplir el resto de su castigo. Esto ya no tiene marcha atrás debido a que el ‘Depredador’ utilizó el hasta el último recurso para intentar cambiar la decisión.

Como recordamos, el artillero peruano fue castigado por el TAS a cumplir 14 meses de suspensión por un dopaje en octubre del año pasado. Esto debido a que le encontraron en el cuerpo un metabolito de la cocaína luego del encuentro ante Argentina en La Bombonera.

En diciembre de 2017 Paolo Guerrero logró reducir la condena

En diciembre del 2017, Paolo Guerrero pudo reducir la pena a seis meses y jugó con el Flamengo un par de partidos antes de incorporarse a la Selección Peruana para el Mundial Rusia 2018.

Paolo Guerrero jugó el Mundial Rusia 2018 con la camiseta de la Selección Peruana y la banda de capitán en el brazo izquierdo, pero quedó eliminado en la fase de grupos tras perder en el primer y segundo encuentro ante Dinamarca y Francia respectivamente.

A pesar de esto, pudo dejar su marca anotando en el último encuentro ante Australia. Luego de terminar la Copa del Mundo, Paolo Guerrero volvió a su club -Flamengo en ese entonces- y jugó algunos encuentros. No pudo anotar y en agosto se confirmó su traspaso al Inter de Porto Alegre por tres temporadas. Sin embargo, no ha podido debutar y no lo hará hasta el próximo año cuando termine de cumplir su castigo por el doping.

URGENTE: Justiça suíça revoga efeito suspensivo, e Guerrero não atua mais em 2018 https://t.co/xA5PlHHEic pic.twitter.com/ErUJKXD4TT — globoesportecom (@globoesportecom) 23 de agosto de 2018

líbero.com / Noticia al Día