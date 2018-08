Ramos responde a CR7: “Aquí siempre nos hemos sentido una familia, no sé por dónde van los tiros de Cristiano”

agosto 14, 2018 - 2:05 pm

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, asistió, acompañado de Marcelo, a una rueda de prensa previo a la Supercopa de Europa, en donde se le preguntaron al defensa merengue gran cantidad de inquietudes referentes al partido y de otros temas fuera del contexto Real Madrid – Atlético de Madrid de este miércoles.

Ramos se mostró un poco confundido con las declaraciones de Cristiano al llegar a la Juventus de Turín, en donde el portugués expresó que el club italiano “si es una verdadera familia”.

“Aquí siempre nos hemos sentido una familia. No sé por dónde van sus tiros. La clave del éxito ha sido eso, que hemos sido una familia, y así lo hemos sentido. Con él perdemos un jugador desequilibrante e importante, pero no por eso vamos a dejar de ganar. El club está por encima de todos los jugadores, incluso de los emblemáticos como él. El Madrid no dejará de ganar. Ojalá le vaya bien y a nosotros igual” expresó el central de la escuadra española.

En lo que se refiere a la final, el andaluz afirmó que el equipo tiene grandes metas en la campaña, y que espera que este torneo sea un inicio positivo para la nueva era del Madrid. “Es un privilegio estar aquí, es buena señal. Es el premio por ganar las Champions y tenemos ilusión de lograr este reto y empezar con un titulo la temporada”

Agencia/Noticia al Día