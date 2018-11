Ramos Allup lanza críticas contra opositores en el exterior

agosto 4, 2018 - 4:47 pm

Motivado a la persecución del gobierno de Nicolás Maduro contra alcaldes, gobernadores, diputados y otras figuras claves de la oposición venezolana, muchos han tenido que verse en la obligación de irse del país para evitar que sean encarcelados y hasta torturados por el simple hecho de mostrar su rechazo a las medidas maduristas que han llevado al país a la peor crisis de su historia.

Al parecer, algunos de los políticos opositores que salieron de Venezuela han aconsejado o hasta dado órdenes a los dirigentes de su misma posición que aún se encuentran en la nación caribeña. Por dicha razón, el secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, expresó su opinión ante tantas “sugerencias”.

“Los que no podemos irnos del país somos los dirigentes políticos. Que yo me voy porque me están persiguiendo….bueno: esa es una consecuencia de tu oficio, si te están persiguiendo, te están persiguiendo. A ti nadie te puso una pistola en la cabeza para que te graduaras de dirigente político. Bueno: ¡Cálatela! Henry Ramos es diputado del circuito 3 ¿Dónde está? ¿En Madrid? ¡No! ¡Yo tengo que estar aquí! Y lo peor, lo peor, es que tú cuando estás afuera, no puedes decirnos a nosotros los que estamos aquí en el día a día, diciéndonos lo que tenemos que hacer“, manifestó Allup según El Cooperante.

“Además, vamos a dejarnos de cuentos, ninguno de los dirigentes que se han ido del país están pasando roncha vale… ¡No están durmiendo en carpa! Además chico, el que escogió irse, allá él, pero que no pretendan venir a decirnos desde afuera a los que quedamos aquí, afrontando los peligros de todos los días, que nos persiguen, que nos interceptan los teléfonos, que persiguen a nuestras familias, que hacen lo que les da la gana, no nos vengan a decir comiendo jabugo y bebiendo vino fino, qué es lo que tenemos que hacer. Que nos dejen hacer nuestro trabajo tranquilos”, dijo el expresidente de la Asamblea Nacional.

Globovisión