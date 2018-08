Rafaela Requesens afirma que grabación de su hermano fue “posiblemente bajo amenazas” (Video)

agosto 10, 2018 - 4:19 pm

Rafaela Requesens, hermana de Juan Requesens, aseguró este viernes que el video de su hermano en el que habla sobre el atentado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, fue grabado sin la presencia de su abogado, de “forma ilegal y posiblemente bajo amenaza”.

Confirmó el traslado de su hermano al Palacio de Justicia en Caracas para la audiencia de presentación.

“Lo acaban de trasladar pero no sabemos en qué condiciones (…) Un video donde no hubo abogados, un video donde no hubo ninguna de nuestras partes (…) El que conoce a Juan sabe que él no es culpable”, dijo.

En un video difundido por el ministro de comunicación, Jorge Roríguez, Juan Requenses admitió que colaboró para el ingreso al país de los autores del atentado al presidente Nicolás Maduro.

Noticia al Día