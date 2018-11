Puntos de venta a merced de una planta eléctrica

agosto 14, 2018 - 10:46 am

Los puntos de venta en su mayoría están apagados y los que funcionan lo hacen con planta eléctrica por determinados horarios.

Los comercios, tanto formales como informales, continúan su largo viacrucis junto a los ciudadanos y es que debido a los prolongados apagones que se registran en el estado Zulia ambos sectores están básicamente con las manos en la cabeza al no poder despachar ni adquirir los productos básicos.

Quienes lo hacen condicionan el horario debido que, al menos al norte de Maracaibo, el apagón del día tiene su génesis en horas de la mañana, prolongándose hasta pasada la madrugada o con el Sol del otro día.

“Estamos resolviendo con una planta eléctrica alquilada que es de un amigo, estoy pagando el diario en 15 millones, pero las tarjetas a veces pasan y otras no, la gente se molesta porque sale error de chip o monto insuficiente, pero es un problema ya de red (…) un punto se tardaba en pasar menos de un minuto, y ahora por tarjeta debo esperar hasta cinco minutos sin saber si va a pasar o no”, manifestó Roberto Arguelles, comerciante del norte de Maracaibo.

No hay gasolina para las plantas eléctricas

A la problemática se suma el combustible con el que estas funcionan, el cual también se ha visto casi imposible de adquirir debido a las largas colas en las estaciones de servicio producto de la misma emergencia eléctrica. Hay quienes revelaron emanar lo que quedó en el tanque del vehículo para poder ponerlas en funcionamiento, pero con la advertencia de poca producción para que no se pierda la mercancía.

“Esta de aquí es de las pequeñas, es de gasolina, en la casa hay dos carros, uno pasó la mañana de ayer en una cola para poderlo llenar, porque así no me la iban a vender, la planta aguantó solo dos horas, se hicieron solamente 800 piezas de pan, más no se pudo, porque ni la planta, ni el punto, ni la paciencia iban a dar para más”, sentenció Néstor Contreras, panadero del norte de Maracaibo.

Paradójicamente son pocos los comercios que cuentan con esta herramienta y quienes no, abiertamente han tenido que recurrir al método anterior de venta que es por transferencia bancaría, pero denunciaron que esta también se encuentra a media máquina, pues la señal de Internet y la de telefonía móvil se encuentra en un porcentaje muy bajo de funcionamiento.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día