Presidente de ALAV desmiente venta de boletos aéreos en dólares: Pide denunciar ventas en moneda extranjera

agosto 21, 2018 - 9:22 pm

El presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Humberto Figuera, desmintió este martes que aerolíneas nacionales vendan boletos en dólares y pidió a usuarios a denunciar a las personas que comentan tal práctica ante las autoridades.

“Para una línea aérea, cualquiera que sea, es imposible vender boletos en otra moneda que no sea el bolívar”, dijo Figuera, al tiempo que llamó a los venezolanos a realizar sus denuncias no solo a través de los periódicos, sino a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

“Yo lo que le recomiendo a quien denuncie, que lo haga formalmente para determinar quién se lo está vendiendo, porque con toda seguridad no es la línea aérea”, recalcó.

Asimismo, Figuera indicó, en cuanto a la regulación, que las tarifas para los boletos aéreos “solo pueden usar la referencia del dólar Dicom”, por lo que explicó que el costo del pasaje se establece teniendo en cuenta el dólar Dicom.

“Sin embargo, el dólar Dicom no existe para las líneas aéreas, así como no existe para el común de los venezolanos, de manera tal que cuando las líneas áreas tienen que poner en blanco y negro sus costos, ellos no pueden poner el real costo de un dólar que adquieren para poderse mantener operando”.

De igual forma, dijo Figuera que durante una reunión, el presidente del INAC, Jorge Montenegro, aseguró que si se le presenta una denuncia sobre la venta de boletos nacionales en dólares llegará hasta la última instancia para solventar el asunto.

