En las últimas horas, y hasta el cierre de esta nota, unas cuatro réplicas se han registrado, por lo que la pregunta sobre por qué está temblando en Venezuela se hace necesaria

Un fuerte sismo de magnitud 6.9 estremeció este martes el país teniendo como epicentro el estado Sucre, el cual se sintió en varios estados de Venezuela, entre ellos Bolívar, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Mérida, Miranda, Portuguesa, Yaracuy, Aragua, Carabobo, Táchira, Lara y Distrito Capital.

Venezuela está asentada entre la placa del Caribe y la Suramericana. Caracas tiene una alta amenaza sísmica permanente debido a sus características geológicas: una falla que abarca toda la vertiente norte del río Guaire, llena de depósitos aluviales, que ha ocasionado terremotos de escala importante desde 1892.

¡Caracas vulnerable!

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis): alrededor del 80% de la población venezolana vive en zonas de alta amenaza sísmica. En los edificios ubicados en el norte de la ciudad de Caracas como Los Palos Grandes y Altamira pueden sentirse estos movimientos sísmicos muy fuertes, debido a la condición de los terrenos donde fueron levantados.

En ambos sectores la profundidad de sedimentos es superior a los 200 o 300 metros. Es decir, hay mucho espacio débil, allí la tierra se mueve con facilidad según los expertos quienes además aseguran que terremotos similares al del 29 de julio de 1967 suelen ocurrir en el mismo lugar entre 50 y 60 años. Ese plazo apenas se ha comenzado a completar, pero el del sismo de 1900, ya sobrepasó los 118 años, el cual dejó 21 fallecidos e hirió a otras 50, entre ellas, el presidente Cipriano Castro.

“Lo que se comenta mucho es que, a medida que tarda más tiempo en ocurrir el sismo, más se acerca ese momento. Mientras más se aleja en el tiempo, se acerca más a que ocurra. El terremoto que estamos esperando, el que realmente debería estar por venir, es el terremoto de 1900. Ya pasó hace tiempo el periodo en que debería repetirse y no se ha repetido”, comentó Luisa Pérez, geógrafa de la Universidad Central de Venezuela con 35 años de estudios sobre riesgos en las ciudades en una entrevista para un medio nacional en agosto del 2017.

No hay certeza cuando una ciudad será impactada por un movimiento telúrico. Los sismos no se pueden predecir, debido a que no todavía no existe una herramienta científica capaz de anticipar lo que está ocurriendo a 70 kilómetros de profundidad del suelo en que pisamos.

Historia de una tragedia

A las 8:05 de la noche del sábado 29 de julio de 1967 un sacudón sorprendió a toda Caracas. El movimiento estuvo acompañado por un bramido que generó pánico. Esa aterradora combinación duró aproximadamente 28 segundos. Hubo una breve pausa y de nuevo la tierra fue sacudida con furia durante otros 17 segundos, según las crónicas de entonces.

El pánico también se sintió en lugares cercanos a la capital. Guarenas, Guatire, Carenero y el estado Vargas fueron sacudidos violentamente. En esa entidad, los sectores de Arrecifes y Los Corales fueron los más afectados por la onda telúrica. También golpeó con fuerza el este caraqueño como Los Palos Grandes y Altamira.

El terremoto fue devastador. El balance oficial fue de 236 muertes, seis edificios destruidos, 40 declarados no habitables y otros 180 con deterioros graves. Un número no determinado de casas de una y dos plantas tuvieron averías en fachadas, tuberías y electricidad. Las pérdidas fueron calculadas, en ese entonces, en más de 10 millones de dólares.

Lo vivido en la Catedral de Caracas durante el terremoto terminó en el anecdotario mágico-religioso de los caraqueños. Durante el temblor, la Cruz de Santiago que coronaba la cúpula del templo se desprendió, se estrelló en el piso y se partió en pequeños pedazos. Con la caída de la cruz, el sismo terminó, afirmaron los asistentes a la misa. El símbolo quedó marcado perfectamente sobre el pavimento y se convirtió durante meses en un lugar de visita para los devotos.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día