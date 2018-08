Por estas declaraciones Lindsay Lohan revolucionó las redes sociales

La actriz Lindsay Lohan cargó contra el movimiento feminista #MeToo al afirmar que las denuncias de abusos de actores, directores y productores del mundo del cine no dejan bien paradas a las mujeres.

“Las hace parecer débiles”, dijo la actriz. Lohan aclaró además que jamás le tocó vivir alguna situación de discriminación o de acoso sexual en el mundo del espectáculo. “Realmente no tengo nada que decir. No puedo hablar sobre algo que no viví”, afirmó la actriz de 32 años.