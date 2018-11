PJ denunciará ante la OEA “persecución” contra sus dirigentes políticos

agosto 10, 2018 - 9:57 am

Se tiene previsto que este viernes, integrantes de Primero Justicia (PJ) denuncien ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la “persecución” política contra dirigentes de las filas de partido de oposición.

La información se dio a conocer a través de la cuenta en Twitter de la tolda aurinegra.

“Hoy en la # OEA denunciaremos a este régimen que se ha encargado no solo de perseguir a los diputados de la AN si no a un pueblo que exige cambio. # VzlaConRequesensYBorges”, se indicó en la red social.

El pasado martes, se conoció la detención de Juan Requesens, por su presunta vinculación con el atentado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, en un acto militar en la avenida Bolívar de Caracas.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó su enjuiciamiento y la detención de Julio Borges, por estar también supuestamente involucrado en el intento de magnicidio contra Maduro.

Noticia al Día