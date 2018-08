Piero Maroun: “El país sabe lo que estamos viviendo, no hay inversión en ninguna de las áreas”

agosto 3, 2018 - 9:43 am

El presidente de la Subcomisión de Servicios Públicos de la Asamblea Nacional (AN), diputado Piero Maroun, señaló este viernes que no existe “voluntad política” por parte del Gobierno nacional en mejorar la situación grave de los servicios, como la falla de la luz y el agua en Caracas y los demás estados del país.

Durante una entrevista en el programa Primera Página que transmite Globovisión, Maroun destacó que “Caracas no vivió nada en comparación a las demás regiones”, refiriéndose a los apagones del pasado martes y señaló que “lo que ha pasado en el sistema eléctrico es falta de mantenimiento”.

Cuestionó el Plan Caracas Juntos Todo Es Posible, el cual se enfoca en la sustitución de las aceras del Área Metropolitana de Caracas, puesto que afirma que se “están gastado millones de bolívares en concreto” y se deja de lado la inversión necesaria, como en el tema de la luz y de la comida. “En momentos de crisis hay que saber en qué invertir”, apuntó.

Alertó que a la fecha, los apagones que se han dado a nivel nacional ya superaron a los del año pasado, cifrándolos en más de 17 mil hasta este viernes. “No se ha invertido ni una locha en este sistema. Si nos ponemos a revisar las inversiones del Gobierno en este sector, no hay ninguna”, explicó.

“Afortunadamente, el país sabe lo que estamos viviendo, sabe que no hay inversión en ninguna de las áreas y con los que están en Miraflores, no hay solución, no asumen su responsabilidad (…) Se burlan del pueblo venezolano y le hacemos un llamado a la sociedad. Lo que vivimos, depende de cada uno de nosotros. Pareciera que quisiéramos imitar al Gobierno, culpamos a los demás y no a nosotros de la situación”, añadió.

En cuanto al problema del agua, el diputado lamentó que en 19 años de Gobierno, no se construyó ni un embalse o una represa, así como que no se ampliaron los acueductos. “El tema del agua afecta al venezolano porque tienes que comprar el agua. Hoy tienes que disponer de dinero para comprar un tambor de agua”, dijo.

Asimismo, instó a los ciudadanos a organizarse para exigir mejores condiciones de vida en cada uno de los aspectos en que los servicios públicos fallan. “No puede ser que como yo estoy molesto con la oposición, no salgo a reclamar que fallan los servicios. El llamado es al pueblo venezolano a que entiendan que la situación es de todos, no hay que tener miedo”, agregó.

El Universal