Petroleros del Zulia cayó 1-0 ante FC El Piñal en la Tercera División del fútbol venezolano

El equipo Petroleros del Zulia, que hace vida en la Tercera División del fútbol profesional venezolano, cayó en su primer encuentro fuera den el Torneo Clausura 2018. Su revés fue por 1-0 ante FC El Piñal en el estadio José Eladio Montoya, ubicado en el estado Táchira.

El único gol del partido llegó a los 11 minutos de juego, cuando el delantero José Sánchez aprovechó un error en la línea defensiva del cuadro occidental firmar la anotación.

“La cancha nos costó un poco porque no se encuentra en buen estado, no realizamos el fútbol que estamos acostumbrados a realizar. Las oportunidades las tuvimos antes de que ellos hicieran el gol por un error nuestro, tuvimos tres jugadas claras solo con el arquero y no concretamos, el fútbol es así”, analizó el DT Ali Quintero, para una nota de prensa.

Petroleros del Zulia se centrará ahora en la siguiente fecha del campeonato, el cual disputará en La Rotaria ante la filial del Zulia FC, para intentar sumar sus primeros tres puntos en el Grupo Occidental B.

