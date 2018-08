¡Pendientes! Estos son los errores más comunes que comete la mujer en la cama cuando se casa

agosto 18, 2018 - 9:58 am

Muchas veces dejamos pasar desapercibidos los errores que cometemos en la cama por “comodidad” o simplemente porque creemos que no son tan importantes.

Pero no olvides que el desempeño sexual entre la pareja es uno de los principales factores que pueden alejarlos poco a poco.

Es por ello que en esta ocasión y de la mano de la psicóloga y experta en sexología de Psytel, Silvia Sanz García, te presentaremos algunos de los errores que cometes cuando permites que la monotonía los invade, lo que puede causar que su vínculo sexual poco a poco decaiga más.

Hacer comparaciones con tus ex parejas

“Hay que aceptar a cada uno como es, ellos quieren sentirse los únicos y los mejores, como nos pasaría a nosotras”, comenta la sexóloga.

Descuidar tu higiene

El hecho de que tengan mucho tiempo juntos no significa que debas descuidar tu higiene en la intimidad. Recuerda que el erotismo es una fuente importante para el éxito de tus relaciones sexuales.

Creer que si no quiere tener relaciones, ya no te ama

Hay momentos en los que simplemente no apetece tener intimidad por cansancio o sueño. Creer que tu pareja ya no te desea o tiene “a otra” porque te rechace de vez en cuando, es uno de los peores errores que puedes cometer.

Excitarlo mucho y después negarte a tener relaciones

“No inicies algo que no quieres finalizar”, aconseja Silvia Sanz. Si estás segura de que vas a continuar con la actividad, comienza el juego erótico. Si no, es mejor abstenerse a cualquier tipo de indicio que pueda suscitar sus deseos carnales.

Considerar a las relaciones sexuales como un favor o “premio”

Creer que le estás haciendo un “favor” tan solo por tener intimidad, es una de las ideas más erróneas que pueden invadir tu mente. Las relaciones sexuales no deben ser condicionadas, forzadas ni idealizadas.

No explorar otras partes de su cuerpo

La sexóloga explica que a los hombres no les gusta que su pareja se centre en una zona de su cuerpo al iniciar la relación sexual. A ellos les excita que acaricies todo su cuerpo. Puedes tocar zonas erógenas específicas como el cuello, abdomen, pezones, espalda… lo importante es que causes nuevas sensaciones, recomienda.

Negarse a probar cosas nuevas

No importa el tiempo que tengan juntos, siempre debes mantener la mente abierta para probar cosas nuevas y experimentar nuevas posiciones, añadir juguetes, nuevos juegos. Lo importante es que ambos estén de acuerdo.

Fingir los orgasmos

Si no has llegado al orgasmo, no hay necesidad de que lo finjas, ya que seguramente él terminará por descubrir que lo estás engañando y lejos de hacerlo sentir bien, se sentirá peor.

“De la misma forma, que si el eyacula demasiado rápido, no pongas mala cara, ni te enfades, es algo que el puede aprender a controlar con ejercicios, confianza y tiempo, en ocasiones si están muy excitados pueden eyacular antes de lo que les gustaría. Enfadarte no les ayuda”, comenta la sexóloga.

Nunca tomas la iniciativa

¡Elimina los prejuicios de tu vida! La experta reveló que a los hombres también les agrada que ellas tengan un papel activo y que los sorprendan de vez en cuando. De hecho, la psicóloga explica que ellos se quejan constantemente de que son los únicos que siempre inician la relación sexual, lo que causa un desequilibrio en la escala de pasión dentro de la relación íntima entre ustedes.

Ante ello, la sexóloga aconseja tomar la inciativa, innovar y tratar de no ser tan indiferente y fría. “Si no probamos cosas nuevas, nuestra pareja se acabara cansando y nosotros también. Demuestra que te gusta el sexo con él y toma la iniciativa. Dar y recibir es la clave”, asegura.

