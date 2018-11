Padres de nuevos bachilleres agradecieron a la Alcaldía de Maracaibo por brindar un acto de graduación digno

agosto 16, 2018 - 6:09 pm

Los padres, representantes y familiares de los estudiantes de los 48 liceos públicos de Maracaibo, nunca imaginaron ver a sus hijos graduándose de bachilleres en un acto en el Palacio de Eventos de la ciudad, sin tener que gastar grandes sumas de dinero para lograrlo. Hoy este sueño se hizo realidad, a través del programa La graduación va por la casa que realiza la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo para garantizar un acto digno y gratuito a los nuevos bachilleres.

La madre de dos graduandos, Herley Meleán, realzó el aporte que hace el alcalde bolivariano, Willy Casanova, al realizar una graduación que no cualquier persona podría pagar “cuando mis otros hijos se graduaron no pudieron ir a su acto porque no tenía los recursos para costearlo, así que por primera vez celebramos este logro por todo lo alto, esto quedará en nuestros recuerdos para siempre”.

Meleán expresó sentirse orgullosa de que dos de sus cinco hijos, que catalogó como buenas estudiantes, se estén graduando “mi consejo es que continúen el camino de los estudios porque lo único que tienen como límite es el cielo”.

La representante de una estudiante del U.E.N. Francisco Ochoa, Julia Márquez, destacó sentirse feliz de que su hija se graduara y le aconsejó a todos los bachilleres seguir estudiando para que sean grandes profesionales de este país.

Orgulloso y agradecido con Dios por ver graduar a su hija de bachiller, Eduardo Quevedo hizo un llamado a los jóvenes a seguir forjándose un futuro próspero, en donde el trabajar por Venezuela sea su principal motivación “hay que seguir dando el mejor esfuerzo posible para salir adelante y eso se logra con estudios y trabajo”.

El programa La graduación va por la casa que desarrolla la Alcaldía, contempla la realización de actos de grados gratuitos a 48 instituciones públicas del municipio, acción que fue destacada por el representante, Alejandro Antúnez, quien expresó que acciones como estas representan un gran gesto hacia los estudiantes que son el presente del país.

Nota de Prensa