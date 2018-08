Padre de Juan Requesens: Mi hijo es inocente, esto es un montaje para amedrentar

agosto 15, 2018 - 9:26 pm

Juan Guillermo Requesens, padre del dirigente político de oposición Juan Requesens, aseguró que su hijo es inocente, tras ser acusado y detenido por presuntamente estar vinculado con el atentado contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto.

“Mi hijo es inocente, esto es un montaje para amedrentar no sólo a su familia, sino a todo el que se opone al régimen”, expresó.

Asimismo, expuso que su hijo les pidió “no bajar la guardia y no lo vamos a defraudar”. “A Juan le preocupaba que nos quebraramos en esta situación. Envió un mensaje a Venezuela que no se rinda porque vale la pena lucha y no vivir así”, añadió.

Requesens fue detenido el pasado martes, por estar supuestamente involucrado en el atentado contra Maduro.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó su enjuiciamiento, mientras que la ANC validó el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.

Este miércoles, un tribunal de control del Área Metropolitana de Caracas dictó privativa de libertad contra Requesens. Permanecerá detenido en El Helicoide.

Noticia al Día