Osmel Sousa sobre Veruska Ljubisavljevi: ¡Si ella fue seleccionada para ir a un concurso, pues que vaya!

El zar de la belleza no fue indiferente ante la suspensión temporal del Miss Venezuela. Tras arribar al Hotel Hesperia de Valencia, la consulta fue casi obligatoria. Con la cadencia característica de su voz y un rictus bastante serio consideró que Veruska Ljubisavljevi, Miss Venezuela Mundo 2017, debería representar al país en el venidero concurso.

“Esta muchacha sabrá lo que hace, el canal sabrá lo que hace, lo importante es que todos queden bien y si ella fue seleccionada para ir a un concurso, pues que vaya, ya está, pero como ahora está en manos de jueces y abogados, seguramente llegarán a un acuerdo”, vaticinó Osmel Sousa.

Sousa le salió al paso a los rumores infundados que le atribuirían responsabilidad ante la medida cautelar dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. “Yo no me quiero meter en eso ni me he metido, aunque muchos opinan que eso fue por las amistades mías… que yo podría tener la mano ahí, pero no es así, ya yo cerré ese capítulo hace tiempo”.

Un nuevo autobús

El Zar de la Belleza visitó Carabobo con el único propósito de recoger un nuevo autobús de reinas, el cual se le fue donado en dicha entidad. Tras la controversia por el desvencijado estado del primer autobús, se rumorea que los comentarios hicieron mella y se logró una nuevo transporte.

Sousa aprovechó la ocasión para asistir al casting de El Concurso Región Central y evaluar a las mas de 50 aspirantes, de las cuales solo 26 fueron seleccionadas.

No soltó prenda sobre las transmisiones del Reality. Trascendió que la producción estima unos 12 a 14 episodios. “El seriado fue pensado para un público internacional. Aún estamos en conversaciones para las transmisiones”, precisó Sousa.

Sin embargo es casi un hecho de que Televen sería el canal de transmisión abierta con el cual se asociarían, tras haber fracasado los acercamientos con Globovisión.Los canales internacionales en la mira son varios, al estimarse negociaciones con ICV Networks, Netflix, HBO, entre otros.

