Nora Bracho sobre crisis en Zulia: “Nuestro estado en otros tiempos fue punta de la economía de Venezuela”

agosto 14, 2018 - 3:55 pm

Nora Bracho, diputada de la Asamblea Nacional Nora Bracho calificó como “inconcebible” la situación actual en la que está sumido el estado Zulia a causa del apagón de seis días consecutivos en el que se encuentra sumido.

Asimismo indicó que es sorprendente que hasta esta fecha, ya hoy van seis días, el estado Zulia se encuentra sin electricidad: “No es posible que no exista una respuesta por parte de este gobierno y ni una respuesta seria por parte de quienes dirigen la administración del servicio eléctrico de nuestra nación”, criticó Bracho en declaraciones dadas a Unión Radio.

Del mismo modo lamentó que la situación actual en la que está sumida la región zuliana y recordó que dicho estado otrora solía ser uno de los bastiones de mayor importancia para la economía del país al tiempo en que recordaba también que el Zulia era líder en producción de leche.

“Nuestro estado en otros tiempos fue punta de la economía de Venezuela, nuestro estado que antes producía leche que la industria era progresista que avanzaba que era desarrollada hoy está deprimida el comercio no está trabajando las empresas no están trabajando las personas no salen a trabajar porque pasan noches sin la electricidad.

En los últimos meses el estado Zulia se ha visto afectado por una serie de constantes apagones que han afectado a la entidad. El pasado domingo, el presidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez aseguró que el problema se debía a acciones de sabotaje.

Noticiero Digital