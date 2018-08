¡No es tan malo! Estas son algunas ventajas de la soltería

agosto 15, 2018 - 9:45 pm

¿La soltería es el motivo de la infelicidad? Por lo menos así se ha creído por 250 años aproximadamente, desde que el romanticismo se volvió una corriente artística y filosófica.

Puede ser que el idealismo de los autores de la época nos haya malacostumbrado y que ahora no podamos concebir la idea de la felicidad sin tener en la mente a una pareja.

La cuestión con el amor romántico es que debe ser un extra y no un determinante para la felicidad de una persona, es decir, uno debe elevar su nivel espiritual, mental y emocional hasta alcanzar la serenidad y por consiguiente la felicidad sin depender de otras personas.

Si estás en un periodo de tu vida en el que sientes que necesitas estar con una persona (no importa quién) para sentirte realizada, entonces debes tomar en cuenta estos puntos para descubrir que ser soltera no es lamentable como todo mundo dice.

1.- Desarrollas tu madurez

Y no es que no puedas serlo si estás en una relación, pero una vez que pasas tiempo por ti sola te das cuenta de muchas cosas, especialmente de los errores que cometiste en relaciones pasadas o de las malas decisiones que has tomado en tu vida romántica.

La soltería te sirve para comprender que puedes ser feliz tanto al estar a lado de alguien como por tu cuenta.

2.- No te vuelves conformista

De alguna forma comprendes que siempre puedes mejorar tanto en tu vida personal como en la profesional; el problema de muchas relaciones establecidas es que pierden las ganas de esforzarse cuando el tiempo pasa y creen que están con alguien “seguro”.

Debes entender que nadie está seguro en la vida de nadie porque todas las personas cambiamos con el tiempo.

3.- Comprendes que nadie es perfecto

Cuando estamos solteros podemos apreciar el panorama desde una perspectiva más amplia y logras entender que nadie es perfecto y que exigir perfección a una pareja o idealizar una relación es la principal razón de los fracasos amorosos.

4.- Aprendes que nada es para siempre

Y no desde un punto de vista negativo o pesimista, sino desde una perspectiva de reflexión y desapego. Los antiguos budistas creían que si bien el amor es el sentimiento más poderoso y maravilloso del ser humano, es necesario prescindir de él cuando es necesario, por ejemplo, amor no es someter a alguien a quedarse a tu lado sino entender su libertad y la posibilidad de que en algún momento decida irse.

5.- Tomas responsabilidad de tu vida

Hay personas que siempre están esperando algo y no viven plenamente a menos que lo consigan. Aplican la famosa frase “cuando…”: cuando tenga pareja me sentiré amada, cuando baje de peso me sentiré más confiada, cuando tenga esto o aquello me sentiré satisfecha.

